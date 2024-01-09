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Путину доложили о плазменной установке, уничтожающей отходы до молекул

Путину доложили о плазменной установке, разлагающей отходы на молекулы
Росприроднадзор провел испытания созданной «Роснано» плазменной установки, которая способна уничтожать до молекул опасные отходы. Глава ведомства заявила, что за работой установки следили даже по ночам, «чтобы нас не обманули»
Владимир Путин и&nbsp;Светлана Радионова во время встречи в Кремле
Владимир Путин и Светлана Радионова во время встречи в Кремле (Фото: kremlin.ru)

Лаборатории Росприроднадзора испытали разработанную компанией «Роснано» плазмохимическую установку по уничтожению медицинских и других видов опасных отходов. Она разлагает их на молекулы, заявила глава ведомства Светлана Радионова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы провели большое исследование, мы следили за ней даже ночью. Мы поставили камеры, чтобы нас не обманули, следили днем и ночью. Наши лучшие лаборатории, две наши лаборатории смотрели за этой установкой. И мы четко можем сказать, что она отвечает всем стандартам, достигается полное разложение на молекулы, и она может работать как с медицинскими отходами, так и с ветеринарными отходами и с другими видами опасных отходов», — рассказала Радионова.

О том, что «Роснано» и Росприроднадзор ведут работы по созданию новейшей системы утилизации отходов, компания сообщила в сентябре 2022 года. Целью разработки, помимо непосредственно утилизации опасных отходов, также были названы очистка сточных вод систем водоотведения и рекультивация полигонов твердых коммунальных отходов.

В феврале 2023 года директор по развитию УК «Роснано» Иван Ожгихин предложил построить первое крупное предприятие по переработке мусора, работающее с применением плазменных технологий, в Татарстане. Тогда же он отметил, что первые опытные установки, использующие технологию плазмохимической деструкции, уже работают в подмосковных городах Жуковский и Воскресенск. По данным госкомпании, эта технология имеет нулевое воздействие на экологию.

По итогам 2022 года утилизация отходов в России достигла 11,9%, а на утилизацию была отправлена половина ТКО. Доля обработки выросла на 6,9% по сравнению с 2021 годом.

Согласно нацпроекту «Экология» объемы захоронения ТКО необходимо сократить до 50% к 2030 году, а также повысить сортировку ТКО до 100% и тем самым снизить экологическую нагрузку на население.

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Финансы
Фото:Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

«Роснано» было создано по указу президента в 2007 году в статусе госкорпорации. В 2010 году Владимир Путин распорядился предоставить «Роснано» госгарантии по кредитам и облигационным займам. В 2011 году госкорпорация получила статус акционерного общества. 100% принадлежит государству, в 2020 году компания была передана под управление госкорпорации ВЭБ.РФ. Тогда же «Роснано» покинул Анатолий Чубайс, возглавлявший компанию с 2008 года.

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В октябре 2023 года «Роснано» предупредило в своей отчетности, что не сможет обеспечить требования кредиторов собственными средствами. В сообщении указывалось, что, если государство не возьмет на себя решение вопроса, госкорпорация окажется на грани банкротства. После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что государство занимается «оздоровлением ситуации» в компании.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
молекулы Роснано Росприроднадзор отходы Владимир Путин Светлана Радионова
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