Путину доложили о плазменной установке, уничтожающей отходы до молекул
Лаборатории Росприроднадзора испытали разработанную компанией «Роснано» плазмохимическую установку по уничтожению медицинских и других видов опасных отходов. Она разлагает их на молекулы, заявила глава ведомства Светлана Радионова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Мы провели большое исследование, мы следили за ней даже ночью. Мы поставили камеры, чтобы нас не обманули, следили днем и ночью. Наши лучшие лаборатории, две наши лаборатории смотрели за этой установкой. И мы четко можем сказать, что она отвечает всем стандартам, достигается полное разложение на молекулы, и она может работать как с медицинскими отходами, так и с ветеринарными отходами и с другими видами опасных отходов», — рассказала Радионова.
О том, что «Роснано» и Росприроднадзор ведут работы по созданию новейшей системы утилизации отходов, компания сообщила в сентябре 2022 года. Целью разработки, помимо непосредственно утилизации опасных отходов, также были названы очистка сточных вод систем водоотведения и рекультивация полигонов твердых коммунальных отходов.
В феврале 2023 года директор по развитию УК «Роснано» Иван Ожгихин предложил построить первое крупное предприятие по переработке мусора, работающее с применением плазменных технологий, в Татарстане. Тогда же он отметил, что первые опытные установки, использующие технологию плазмохимической деструкции, уже работают в подмосковных городах Жуковский и Воскресенск. По данным госкомпании, эта технология имеет нулевое воздействие на экологию.
По итогам 2022 года утилизация отходов в России достигла 11,9%, а на утилизацию была отправлена половина ТКО. Доля обработки выросла на 6,9% по сравнению с 2021 годом.
Согласно нацпроекту «Экология» объемы захоронения ТКО необходимо сократить до 50% к 2030 году, а также повысить сортировку ТКО до 100% и тем самым снизить экологическую нагрузку на население.
«Роснано» было создано по указу президента в 2007 году в статусе госкорпорации. В 2010 году Владимир Путин распорядился предоставить «Роснано» госгарантии по кредитам и облигационным займам. В 2011 году госкорпорация получила статус акционерного общества. 100% принадлежит государству, в 2020 году компания была передана под управление госкорпорации ВЭБ.РФ. Тогда же «Роснано» покинул Анатолий Чубайс, возглавлявший компанию с 2008 года.
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В октябре 2023 года «Роснано» предупредило в своей отчетности, что не сможет обеспечить требования кредиторов собственными средствами. В сообщении указывалось, что, если государство не возьмет на себя решение вопроса, госкорпорация окажется на грани банкротства. После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что государство занимается «оздоровлением ситуации» в компании.