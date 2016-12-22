Дуров призвал не называть Telegram российским проектом

Павел Дуров заявил, что созданный им мессенджер Telegram не является российским проектом, поскольку в России у компании нет офисов, серверов и юридических лиц. Ранее источники «Ведомостей» рассказали об офисе Telegram в Петербурге

Павел Дуров (Фото: Global Look Press)

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что созданный им мессенджер не является российским продуктом. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Не совсем понимаю, почему некоторые СМИ называют Telegram российским. У нас нет серверов, разработчиков, юридических лиц, банковских счетов или офисов в этой стране», — подчеркнул он.

В комментариях к твиту Дуров привел в пример газету Financial Times. Он отметил, что издание «такого высокого качества» должно проверять свои заголовки. Основатель мессенджера также призвал отреагировать журналиста Лайонела Барбера «как редактора газеты и пользователя Telegram».

10 января Financial Times опубликовала заметку под заголовком «Российский Telegram хочет присоединиться к блокчейн-мании». В статье приложение было названо «базирующимся в России» (Russia-based), однако после твита Дурова упоминание об этом исчезло из текста.

В сентябре 2017 года источники газеты «Ведомости», близкие к социальной сети «В контакте» и компании Mail.ru Group рассказали, что часть команды Telegram работает в здании дома Зингера в Санкт-Петербурге. «Никто, конечно, не проверял их трудовые контракты. Но общеизвестно, что вот офис «В контакте», а вот здесь сидит Telegram», — говорили собеседники издания.

Дуров, как отмечали источники издания, всегда отрицал, что у Telegram есть российский офис, а сотрудникам компании запрещается указывать в соцсетях, что они работают в Telegram. Таким образом Дуров хочет «избежать давления на сотрудников, в том числе и со стороны спецслужб», пояснил один из собеседников газеты.

Павел Дуров основал Telegram в 2013 году. Количество ежемесячных активных пользователей сервиса на декабрь 2017 года составляет более 180 млн человек.