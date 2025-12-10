 Перейти к основному контенту
Юристы объяснили снятие санкций с экс-топ-менеджера Kaspersky Lab

Американский OFAC снял санкции с бывшего топ-менеджера «Лаборатории Касперского» Кирилла Астраханя. Управлению удалось доказать, что на момент включения в санкционный список он уже не работал в компании, пояснили юристы.
Фото: Евгений Мессман / ТАСС
Управлению по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина удалось доказать, что вице-президент по корпоративному бизнесу компании Кирилл Астрахань не являлся сотрудником «Лаборатории Касперского» на момент включения в санкционный список. Об этом РБК рассказал старший партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Антон Именнов, который представлял интересы Астраханя.

О том, что Кирилл Астрахань был исключен из санкционного списка США 9 декабря сообщало OFAC.

По словам Именнова, на момент включения Астрахань уже покинул должность, которая привела к введению в отношении него санкций. «Мы также раскрыли профессиональную природу и карьерную историю Астраханя, и продемонстрировали, что его функции и опыт предусматривали развитие бизнеса в международных компаниях с высокими этическими стандартами. Наконец, исключение из списка санкций каких-либо юрисдикций предполагает демонстрацию изменения поведения или ошибку административных органов в оценке фактической ситуации лица. Астрахань ушел из компании, соответственно не мог влиять на те или иные решения на момент попадания в санкции», - пояснил юрист.

Именнов также пояснил, что формально, включение в санкционный список приводит к запрету для американских лиц предоставлять или получать от подсанкционного лица средства, товары и услуги. Также это обязывает американскую сторону замораживать активы подсанкционного лица. «Фактически, с учетом экстратерриториальности американских санкций, это приводит к закрытию и замораживанию счетов не только в американских, но и в других иностранных банках, отказам в трудоустройстве в международные компании, а также отказам иностранных контрагентов от сотрудничества», - рассказал юрист. После снятия санкций Астрахань сможет, например, восстановить доступ к счетам в иностранных банках, осуществлять переводы средств в нормальном режиме, и получит больше возможностей для трудоустройства в компаниях, ведущих международный бизнес, добавил он.

«Лаборатория Касперского» и топ-менеджеры компании попали под санкции США в июне 2024 года. Кроме Астраханя в списке оказались исполнительный директор Андрей Тихонов, директор по работе с персоналом Марина Алексеева, замгендиректора по стратегии и экономике Даниил Борщев, директор по юридическим вопросам Игорь Чекунов и др. Как отметил Именнов в разговоре с РБК, эти топ-менеджеры в данный момент остаются под санкциями. В сентябре 2024-го Минторг США запретил применять и продавать программное обеспечение «Лаборатории Касперского». Запрет объясняли «критическими рисками» из-за тесных связей компании с российским правительством. Глава компании Евгений Касперский говорил, что в США у «Касперского» не очень большой процент клиентов, и это не самый важный для компании рынок.

