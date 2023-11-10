Производитель принтеров HP начал ликвидацию российской «дочки»

HP Inc. начала ликвидацию российской «дочки». Компания прекратила поставки еще в 2022-м, но сохраняет заметную долю в сегменте печатных устройств. Их покупатели остались без техподдержки и пытаются судиться с вендором

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Российская «дочка» американской HP Inc. — ООО «ЭйчПи Инк» — начала процесс ликвидации, свидетельствуют данные Федресурса.

«ЭйчПи Инк» была зарегистрирована в 2015 году и занималась продажей вычислительной техники, оргтехники и другого оборудования под брендом HP, его технической поддержкой, гарантийным обслуживанием, а также оказывала услуги печати, консультационные и маркетинговые услуги.

В конце февраля 2022 года американская HP Inc. приняла решение о приостановке поставок в Россию, а в мае 2022-го — о завершении операций в стране, местная «дочка» прекратила заключение новых договоров и заказов, говорилось в отчете компании.

По данным Rusprofile, российское юрлицо на 99,99% принадлежит Alpha Holding One B.V., остальное — у Perseus Holding B.V. (обе — структуры HP Inc.). По итогам 2022 года выручка «ЭйчПи Инк» снизилась на 64% по сравнению с показателем предыдущего года, до 15 млрд руб., чистый убыток составил 1,7 млрд руб.

Российская «дочка» HP еще в прошлом году начала сокращать персонал: среднегодовая численность сотрудников составляла 119 человек по итогам 2022-го вместо 215 — по итогам 2021-го. Также она расторгла договоры аренды офиса в бизнес-центре «Метрополис», автомобилей для служебного пользования и парковочных мест для сотрудников, а также лизинга оборудования для оказания услуг печати и услуг по техническому обслуживанию и поддержке программного обеспечения и выкупила указанное оборудование. В отчете отмечалось, что с 6 сентября 2022 года по 31 июля 2023-го «ЭйчПи Инк» заключила краткосрочный договор аренды нового офиса площадью 25,8 кв. м по адресу: Старопетровский проезд, 11, корп. 1, оплатив весь срок аренды.

Как рассказал РБК руководитель направления розничных проектов IТ-холдинга Fplus Антон Фомин, в России HP была представлена в таких потребительских категориях, как ноутбуки, настольные ПК, принтеры и МФУ. «Доля бренда в России ожидаемо идет на спад, но само падение различается от категории к категории. Если сравнивать текущий год с 2021-м, то на рынке ноутбуков доля HP упала практически на 90%. Похожая картина на рынке ПК — там доля снизилась на 71%. В категории печатных устройств падение составляет примерно 32–34%», — говорит Фомин. По итогам сентября этого года доля HP в сегменте ноутбуков составляла 3,1% в штуках, в сегменте настольных ПК — 2,7%, но в МФУ компания сохраняет около 25,3% рынка, а в принтерах — 16,5%. По словам Фомина, динамика связана с тем, что на рынке ноутбуков и ПК американские бренды не вызывают доверия у покупателей, после того как Apple отключила ряд функций или скандалов с прослушкой. Кроме того, HP прекратила поставки своей техники, опасаясь санкций и штрафов со стороны США. «У продавцов потребительской печатной техники все еще есть старые запасы, а для покупателей отсутствует опасность в вопросах хранения и распространения принтером/МФУ личной информации», — пояснил он.

Еще один источник РБК на рынке электроники оценил долю HP по итогам девяти месяцев этого года на российском рынке ноутбуков в 3,3% в штучном выражении и 2,5% — в денежном. По итогам девяти месяцев прошлого года эти показатели составляли около 20 и 16,5% соответственно. В сегменте моноблоков доля HP в штуках снизилась с 22 до 5,5%, в деньгах — с 17,5 до 6%. По итогам 2021 года, то есть до начала специальной военной операции, HP занимала 22,2% на рынке ноутбуков в штуках и 18% — в деньгах, а в сегменте моноблоков — 29,5 и 22% соответственно.

Какие последствия у ликвидации

Ранее ликвидацию российского юрлица начал японский разработчик электроники и поставщик инфраструктурных решений Fujitsu. Юристы тогда отмечали, что ликвидация «дочки» Fujitsu может «стать образцом как ведения, так и прекращения деятельности крупного бизнеса, когда все обязательства перед кредиторами выполняются в срок, а возникающие претензии разрешаются без суда».

У «ЭйчПи Инк» ситуация другая. Как отметил юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР и эксперт образовательной платформы Moscow Digital School Игорь Чувствинов, у компании есть несколько судебных процессов общей суммой свыше 150 млн руб. Например, за октябрь—ноябрь этого года подано несколько исков, в большинстве случаев о взыскании неосновательного обогащения и исполнении обязательств по договорам оказания услуг. В картотеке арбитражных дел указаны иски от компании «Треолан» (входит в группу «Ланит») на 120,8 млн руб., от системного интегратора «Паладин» на 30,9 млн руб. Четыре иска выдвинула компания «Комплит» (специализируется на построении и развитии IT-инфраструктуры, проектировании и монтаже инженерных систем зданий и центров обработки данных), по двум из них суд первой инстанции постановил выплатить истцу 10,9 млн и 2,4 млн руб. Кроме того, суд постановил выплатить 107,9 млн руб. по иску OCS Distribution.

Гендиректор группы компаний «Паладин» Максим Румский отметил, что, как и многие ушедшие из России иностранные компании, «ЭйчПи Инк» оставила заказчиков без поддержки. «Компании, которые приобретали оборудование, остались наедине со своими проблемами. Мы продолжаем оказывать им услуги, которые должна была оказывать «ЭйчПи Инк», но все же обратились в суд о взыскании неустойки за те услуги, которые не оказаны», — рассказал он. По словам Румского, «ЭйчПи Инк» разослала уведомление об уходе с российского рынка прошлым летом, примерно тогда же российским компаниям был заблокирован доступ ко всем внутренним ресурсам.

РБК направил запросы другим компаниям, предъявившим иски к «ЭйчПи Инк».

Еще один источник в компании-партнере «ЭйчПи Инк» говорит, что в связи с фактическим прекращением работы компании в России было очень много проблем. «НР имела в своем портфеле много контрактов на покопийное обслуживание заказчиков (аутсорсинг офисной печати — комплексное обслуживание печатающей техники, при котором клиент оплачивает только отдельно напечатанную копию/страницу на собственной приобретенной технике или на принтерах и МФУ партнера, а расходные материалы, обслуживание и ремонт техники берет на себя партнер, который взаимодействует с вендором. — РБК). Все контракты были досрочно расторгнуты. НР выплатила все неустойки, но по факту заказчики остались без покопийной печати», — рассказал собеседник. Кроме того, по его словам, было «значительное число выигранных и утвержденных проектов», по которым не была поставлена техника, что вызвало недовольство заказчиков, и сейчас во многих структурах есть запрет на поставки НР.

Ликвидация компании может быть затруднена при наличии исков, указал управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов. В некоторых случаях иски могут быть причиной отмены ликвидации, например, если истцы будут ходатайствовать об обеспечительных мерах — запрете вносить какие-либо изменения в ЕГРЮЛ. Денисов отметил, что если требования кредиторов заявлены, а компания не может их удовлетворить, то ликвидаторы будут обязаны подать заявление о банкротстве. Также компанию могут не ликвидировать, если она укажет недостоверные сведения, например не укажет каких-то кредиторов или будут иски, о которых она якобы не может узнать.