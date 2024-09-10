Конструктор сайтов Wix заблокирует все аккаунты россиян

С 12 сентября американским технологическим компаниям запрещено оказывать услуги российским юридическим и физическим лицам. На этом фоне популярный конструктор сайтов Wix решил заблокировать все аккаунты россиян

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Облачный сервис для создания сайтов Wix с 12 сентября ограничит доступ к своим сервисам для россиян, сообщила поддержка платформы. Блокировка последует вне зависимости от того, бесплатный был аккаунт или платный.

«В соответствии с новыми правилами мы обязаны ограничить доступ к сервисам Wix для жителей России с 12 сентября 2024 года и заблокировать их аккаунты. С этой даты вы больше не сможете получить доступ к своему аккаунту Wix или любым предоставляемым нами услугам», — говорится в сообщении.

Блокировка касается исключительно аккаунтов резидентов России. Все сайты, принадлежащие владельцам таких аккаунтов, будут сняты с публикации. Wix в связи с этим рекомендует перенести свой домен к другому регистратору доменов или на другой хостинг, чтобы продолжать управлять им.

Wix — один из наиболее популярных сервисов по созданию сайтов. В нем применяется метод «перетаскивания» элементов, есть несколько вариантов подписки. Сервис функционирует под управлением модели Software As A Service (SaaS), соответственно, создавать и управлять сайтами можно с рабочего стола или мобильного устройства при входе в учетную запись.

Ранее такие платформы, как Medium, Squarespace, Blogger (Google), также объявили о блокировке или ограничении пользователей из России в связи с международными санкциями — с 12 сентября американским технологическим компаниям запрещено оказывать услуги российским юридическим и физическим лицам.

Россия считает санкции незаконными. В Кремле подчеркивали, что они не повлияют на ход военной операции на Украине.