Apple представила новые часы и назвала сроки запуска своего видеосервиса

Apple представила новый планшет и «умные» часы, а также объявила дату запуска и стоимость своего видеосервиса Apple TV+. В условиях снижения продаж iPhone компания ищет альтернативные источники дохода

Фото: Stephen Lam / REUTERS

Во вторник, 10 сентября, в Театре Стива Джобса в штаб-квартире Apple в Купертино прошла очередная презентация новых продуктов компании. Трансляция мероприятия велась на официальном сайте Apple.

Глава Apple Тим Кук начал презентацию с демонстрации работы сервиса Apple Arcade, который был анонсирован в марте 2019 года. Его пользователи смогут получить по подписке доступ к играм, которые можно будет запускать даже тогда, когда у пользователя нет подключения к интернету. Сервис станет доступен с 19 сентября, семейная подписка на него в США будет стоить $4,99 в месяц.

Также Кук сообщил, что с 1 ноября пользователям станет доcтупен новый видеосервис Apple TV+. Компания анонсировала его еще весной: в нем будут представлены фильмы, сериалы, документальное кино и другой контент, созданный специально для пользователей Apple TV+. Стоимость подписки в месяц в США составит $4,99. Покупатели новых iPhone, iPad и Apple TV получат годовую подписку на этот сервис бесплатно.

Затем компания показала новую версию iPad седьмого поколения с дисплеем 10,2 дюйма. На устройстве установлена новая операционная система iPadOS, разработанная специально для планшетов. Стоимость новинки в США будет начинаться от $329.

Наконец, Apple объявила о запуске новой модели часов — Apple Watch 5. Новые «умные» часы обладают экраном, который постоянно находится в активном состоянии — пользователю не нужно будет нажимать на них, чтобы посмотреть время. Батарея устройства, согласно заявлению компании, держит заряд в течение всего дня. В отличие от предыдущих моделей, устройство может определять местоположение пользователя самостоятельно — без синхронизации со смартфоном iPhone, благодаря встроенному GPS. Компания также объявила о запуске исследования о влиянии шума на человека, которое будет проводить с помощью данных, собранных с Apple Watch. Часы будут оповещать пользователя, если вокруг слишком шумно. Стартовая цена Apple Watch составит $399.