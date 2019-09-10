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Технологии и медиа ,  
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Apple представила новые часы и назвала сроки запуска своего видеосервиса
Apple представила новый планшет и «умные» часы, а также объявила дату запуска и стоимость своего видеосервиса Apple TV+. В условиях снижения продаж iPhone компания ищет альтернативные источники дохода
Фото: Stephen Lam / REUTERS

Во вторник, 10 сентября, в Театре Стива Джобса в штаб-квартире Apple в Купертино прошла очередная презентация новых продуктов компании. Трансляция мероприятия велась на официальном сайте Apple.

Глава Apple Тим Кук начал презентацию с демонстрации работы сервиса Apple Arcade, который был анонсирован в марте 2019 года. Его пользователи смогут получить по подписке доступ к играм, которые можно будет запускать даже тогда, когда у пользователя нет подключения к интернету. Сервис станет доступен с 19 сентября, семейная подписка на него в США будет стоить $4,99 в месяц.

Также Кук сообщил, что с 1 ноября пользователям станет доcтупен новый видеосервис Apple TV+. Компания анонсировала его еще весной: в нем будут представлены фильмы, сериалы, документальное кино и другой контент, созданный специально для пользователей Apple TV+. Стоимость подписки в месяц в США составит $4,99. Покупатели новых iPhone, iPad и Apple TV получат годовую подписку на этот сервис бесплатно.

Затем компания показала новую версию iPad седьмого поколения с дисплеем 10,2 дюйма. На устройстве установлена новая операционная система iPadOS, разработанная специально для планшетов. Стоимость новинки в США будет начинаться от $329.

Наконец, Apple объявила о запуске новой модели часов — Apple Watch 5. Новые «умные» часы обладают экраном, который постоянно находится в активном состоянии — пользователю не нужно будет нажимать на них, чтобы посмотреть время. Батарея устройства, согласно заявлению компании, держит заряд в течение всего дня. В отличие от предыдущих моделей, устройство может определять местоположение пользователя самостоятельно — без синхронизации со смартфоном iPhone, благодаря встроенному GPS. Компания также объявила о запуске исследования о влиянии шума на человека, которое будет проводить с помощью данных, собранных с Apple Watch. Часы будут оповещать пользователя, если вокруг слишком шумно. Стартовая цена Apple Watch составит $399.

Сроки появления новинок в России и их стоимость пока не сообщались.

Как ранее сообщал портал TechCrunch, Apple запатентовала технологию биометрической идентификации для ремешка «умных» часов, которая с помощью специального сенсора может определить своего владельца по рисунку на коже. Среди других запатованных технологий для Apple Watch — самозастегивающийся ремешок и встроенные в него световые индикаторы для оповещения.

По итогам третьего квартала 2019 финансового года, который завершился 29 июля, продажи Apple Inc. составили $53,8 млрд — на 1% меньше показателя того же периода предыдущего года. Чистая прибыль равнялась $10 млрд против $11,5 млрд год назад.

Продажи iPhone принесли Apple $25,98 млрд, что на 11,8% ниже, чем в 2018-м. Во втором квартале компания продала более 38 млн устройств — на 13,8% меньше, чем в 2018 году, оценивала ранее аналитическая компания Gartner. Она отмечала в своем отчете, что Apple удалось сместить фокус своего бизнеса на сервисы: в третьем квартале на них приходились 21% общих продаж компании или $11,5 млрд. Чтобы продолжать расти, Apple необходимо сосредоточиться на оказании услуг владельцам произведенных ею устройств, указывал ранее Bloomberg.

Автор: Евгения Баленко
Теги: Apple, Apple Watch, презентация
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