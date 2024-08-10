Умерла экс-глава Youtube Сьюзан Воджицки, в чьем гараже создали Google
Экс-гендиректор Youtube Сьюзан Воджицки умерла на 57-м году жизни, сообщил главный исполнительный директор Google Сундар Пинчаи в соцсети X.
«Невероятно опечален потерей моей дорогой подруги Сьюзан Воджицки. <...> Она так же важна для истории Google, как и любой другой человек, и трудно представить мир без нее. Она была невероятным человеком, лидером и другом, которая оказала огромное влияние на мир. <...> Покойся с миром, Сьюзан», — написал он.
Пинчаи отметил, что Воджицки в течение двух лет боролась с раком. Как уточняет The New York Post, речь идет о раке легких.
Новость о смерти Воджицки также подтвердил ее муж Деннис Тропер. Пара поженилась в 1998 году, у супругов пятеро детей.
Воджицки стала генеральным директором Youtube в 2014 году. Она руководила видеохостингом на протяжении девяти лет и покинула пост в феврале 2023 года.
Отставку Воджицки объяснила желанием «начать новую главу, посвященную семье, здоровью и личным проектам». Она проработала в компании порядка 25 лет.
В 2015 году журнал Time поместил Воджицки на седьмое место в списке 100 самых влиятельных людей в мире.
Соучредители Google Ларри Пейдж и Сергей Брин в 1998 году, когда основали компанию, создали ее первый офис в гараже, арендованном у Воджицки в Менло-Парке в Калифорнии. Она сама в то время работала в отделе маркетинга в Intel. «Я беспокоилась о том, как покрыть ипотеку. Поэтому я была готова сдать свой гараж любому студенту», — рассказывала она.
Воджицки перешла на работу в Google уже через год после ее основания, став первым руководителем отдела маркетинга. Она заключила первые соглашения Google по лицензированию технологии поиска и руководила разработкой поиска изображений системой на первоначальном этапе.
В течение многих лет работы в компании Воджицки курировала управление продуктами AdSense, Google Book Search и Google Video.
После введения Западом санкций против России в 2022 году Воджицки, еще будучи главой Youtube, исключила уход видеохостинга из страны. Видеосервис будет работать в России, чтобы ее жители имели доступ к независимой информации со всего мира на фоне боевых действий на Украине, говорила она.
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