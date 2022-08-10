Около половины стартапов из России сообщили о желании выйти в СНГ, Европу и другие регионы

Больше 50% стартапов из России заявили о желании иметь бизнес в СНГ и ЕС

Несмотря на релокацию многих стартапов, для большинства из них Россия остается основным рынком. Одновременно многие стремятся выйти в другие страны, в том числе США, где по-прежнему проще доступ к капиталу

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Россию назвали основным для себя рынком 88% представителей стартапов, опрошенных аналитической платформой Dsight в июне—июле (результаты есть у РБК). Опрос проводился путем онлайн-анкетирования через личные приглашения, в нем приняли участие 64 стартапа и 21 инвестор, связанные с российским венчурным рынком.

Для 73% опрошенных представителей стартапов Россия является одним из целевых рынков. Значительная доля опрошенных также назвала среди целевых рынков СНГ (58%), Европу (53%), Ближний Восток (44%), Азию (43%) и США (42%). При этом сейчас основными рынками для респондентов помимо России являются СНГ (так ответили 45% опрошенных), Европа и Азия (по 14%), США (12%), Ближний Восток (11%). Общая сумма ответов могла превышать 100%, поскольку респондентам предлагалось выбрать несколько вариантов ответа, пояснил представитель Dsight.

Рынки Европы и США — крупнейшие для любого российского бизнеса, поэтому стартапы будут неизменно стремиться туда попасть, отметил основатель Dsight Арсений Даббах. По его словам, чтобы расти и развиваться, стартапам нужен капитал, который в США и Европе более доступен, чем в других странах. Также стартап может получить высокую оценку стоимости в Китае, но «это специфический рынок с языковым и ментальным барьером, куда выходить сложнее», пояснил собеседник РБК. Значительную долю респондентов с фокусом на российском рынке эксперт объяснил сложностью выхода за рубеж.

По мнению управляющего партнера TMT Investments Артема Инютина, в России продолжают оставаться несколько типов стартапов: те, кто только начинает обкатывать свою бизнес-модель и пытается понять, как будет работать их бизнес; те, кто уже осознал, что их бизнес будет региональным, рассчитанным на Россию и местных инвесторов и стратегов. Есть еще и такие, кто за предыдущие годы показал успешную работу в России и при выходе на иностранные рынки разделяет бизнес на части — российскую и зарубежную.

По словам Даббаха, сейчас российские стартапы также проявляют большой интерес к Индии. В будущем они могут заинтересоваться рынками Бразилии, Мексики, Аргентины и других стран Латинской Америки, поскольку это хаб для выхода в США, считает Даббах. Управляющий директор Skolkovo Ventures Станислав Колесниченко отметил, что успешных кейсов на Ближнем Востоке и в Азии пока немного и что эти рынки «обладают большой спецификой и потребуется время, прежде чем российские предприниматели в них разберутся и научатся привлекать инвестиции».

Почти 40% опрошенных представителей стартапов сообщили, что они уже релоцировались или планируют переехать в другие страны. Среди основных направлений релокации назывались Европа (44%), СНГ (16%) и Ближний Восток (12%). Большинство уже проводивших релокацию стартапов перевезли в другие страны от одного до десяти сотрудников. Из тех, кто релоцировался или планирует, 48% продолжают считать Россию одним из целевых рынков. «Многие стартапы, которые релоцировались, уехали на эмоциях, в основном в СНГ. Поняв, что это только промежуточное звено, одни уехали дальше, другие вернулись, но все осознали, что нужно сохранять бизнес в России», — пояснил Даббах.

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Сейчас «движения» с релокацией выглядят хаотично и несистемно, отметил Колесниченко. По его словам, в нынешних условиях объективно тяжело выстраивать модель, когда команда релоцирована в другие страны, а ключевой целевой рынок остается в России. «Продажи, партнерства, развитие бизнеса всегда тяжело выстраивать без локального присутствия. Долгосрочно подобная модель вряд ли пройдет проверку на прочность», — уверен Колесниченко.

Согласно данным опроса, венчурные инвесторы есть только у 23% респондентов, но 77% стартапов планируют привлекать финансирование до конца 2022 года. Большинство стартапов заинтересованы в деньгах бизнес-ангелов, локальных частных фондов, в грантах.

Среди опрошенных инвесторов 43% заявили, что сменили свой географический фокус для инвестиций. Топ-3 направлений сейчас выглядит так: СНГ (78%), Ближний Восток (66%) и Азия (44%). Ранее российские инвесторы преимущественно вкладывались в локальные стартапы, а также в созданные россиянами компании в США и Европе. При этом Даббах сомневается, что на российском рынке стоит ожидать появления инвесторов из Китая, Индии и с Ближнего Востока, поскольку те могут опасаться санкций и им должно хватать своих рынков.

Что ждут по итогам года

По данным Dsight, 2021 год был рекордным для российского венчурного рынка: объем привлеченных средств составил $2,4 млрд, что в три раза больше показателя 2020-го. В первом квартале 2022-го венчурные инвестиции выросли на 27% по сравнению с тем же периодом прошлого года и превысили $680 млн. По мнению экспертов, геополитические события пока не начали влиять на рынок, хотя в конце марта — начале апреля стали снижаться количество сделок и оценки компаний. Но уже в мае управляющий партнер Skyeng Александр Ларьяновский в интервью РБК заявил, что российский венчурный рынок разрушен, компании не знают, откуда привлекать инвестиции.

Даббах ранее прогнозировал, что по итогам года объем рынка и количество сделок могут упасть в два-три раза по сравнению со значением 2021-го. Этот прогноз по-прежнему актуален, отметил он. «Многие стартапы продали российскую часть бизнеса, выбрав вариант развития за пределами России, так же как и инвесторы переключились на работу за рубежом, поэтому спад неизбежен. Но рынок не схлопнулся окончательно», — подчеркнул Даббах. «В конце весны — начале лета проекты были заняты релокацией и не могли показывать хорошие результаты. К этому добавляется падение российской экономики и проблемы фондовых рынков. Все вместе затрудняет и без того тяжелый бизнес стартапов», — рассуждает Инютин. В то же время он считает, что делать прогноз об итогах года пока рано, поскольку до конца 2022-го и в мировой экономике, и в политике может произойти много изменений.