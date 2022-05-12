Электромобильный стартап Arrival экс-главы Yota уйдет из России

Компания перевезла почти всю российскую команду в Тбилиси и не планирует вести «какие-либо операции в России в будущем»

Фото: Nick Carey / Reuters

Британский электромобильный стартап Arrival, который основал экс-глава телекоммуникационного оператора Yota и бывший замминистра связи Денис Свердлов, намерен прекратить деятельность в России, сообщает Financial Times.

По словам представителя Arrival Тома Элвиджа, компания начала выводить свою деятельность за пределы России с тех пор как началась российская военная операция на Украине. Элвидж сообщил, что у стартапа есть российская команда, которая занимается программным обеспечением. Сколько в нее входит сотрудников, он не уточнил.

Процесс займет несколько месяцев, считает Элвидж. «Мы уже перевезли почти всю нашу команду в Грузию и организовали рабочие места в Тбилиси», — сообщил он. В Arrival добавили, что не планируют вести «какие-либо операции в России в будущем».

В ответ на вопрос о том, не опасается ли Arrival санкций из-за прежней должности Свердлова в российском правительстве, Элвидж указал, что основатель стартапа, как и сама компания, открыто выступили против боевых действий на Украине.

Arrival была основана в 2015 году. В марте 2021 года компания разместила акции на Nasdaq; она вышла на биржу путем слияния с технической SPAС-компанией (торгуемой на бирже компанией без активов, созданной специально для слияния с непубличным бизнесом для вывода его на биржу) CIIG Merger Corp. Тогда стоимость компании была оценена в $13,6 млрд.

В том же месяце компания показала свой первый электрический фургон, производство которых запланировано на 2022 год.

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Штаб-квартира Arrival расположена в Великобритании, у нее также есть офисы в США, Германии, Нидерландах, Израиле и Люксембурге.

Денис Свердлов в 2007–2012 годах был генеральным директором Yota Group, в 2012–2013 годах — замглавы Минкомсвязи. Российский Forbes оценил его состояние в $1,4 млрд.



