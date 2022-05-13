Глава Skyeng заявил о разрушении венчурного рынка

Входящий в топ-30 компаний Рунета стартап Skyeng столкнулся с трудностями привлечения инвестиций. Его глава рассказал, что видит поддержку властей для ИТ-компаний, но внимание к сегменту онлайн-образования считает недостаточным

Александр Ларьяновский (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Российский венчурный рынок разрушен, компании не знают, где брать инвестиции, рассказал в интервью РБК глава Skyeng Александр Ларьяновский. Эта компания с 2020 года входит в топ самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes. В 2022 году она занимала 25-е место с оценкой стоимости $280 млн.

«Страны, которые считаются для нас недружественными, вряд ли будут иметь какие-то интересы в России. Что касается всего остального мира, Азия, например, будет выжидать, смотреть, потом где-то через полгода могут появиться решения [об инвестициях]», — отметил Ларьяновский. Он констатирует, что в таких условиях придется рассчитывать только на собственные силы и самостоятельно финансировать свой рост.

В то же время Ларьяновский подчеркнул, что такое положение не означает, что у инвесторов в России нет денег. Он отметил, что и компания, и потенциальные инвесторы заняли выжидательную позицию. В первые дни спецоперации, 24–26 февраля, по словам Ларьяновского, горизонт планирования в Skyeng уменьшился до нескольких часов, а сейчас он составляет неделю, хотя еще в начале года компания могла рассматривать период пяти лет.

При этом Ларьяновский считает, что никакой российский стартап в ближайшие 5–10 лет не сможет стать «единорогом», то есть получить оценку более $1 млрд. Полгода назад эксперты называли сразу несколько компаний с российскими корнями, которые претендуют на статус «единорога».

Глава Skyeng отметил, что, исходя из мер поддержки, анонсированных Минцифры, можно сделать вывод, что ИТ-отрасль действительно нужна стране. Однако от Министерства просвещения или Министерства науки и образования никаких подобных заявлений или поступков не было, из чего он делает вывод, что страна не заинтересована в развитии рынка онлайн-образования.

В первом квартале этого года объем венчурных инвестиций в российские проекты составил более $680 млн, что на 27% больше, чем за аналогичный период 2021 года, оценивала аналитическая платформа Dsight. Но уже в конце марта — начале апреля ее эксперты фиксировали снижение и числа сделок, и оценок компаний. Основатель инвесткомпании A.Partners Алексей Соловьев прогнозировал «травматическое падение» российского венчурного рынка во втором квартале.