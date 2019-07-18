Пост Леди Гаги прокомментировали 500 тыс. раз из-за флешмоба на русском

Русскоязычный флешмоб привел к тому, что под последним постом Леди Гаги в Instagram появилось более 500 тыс. комментариев. Еще накануне, вечером 17 июля, под фотографией певицы было только 300 тыс. записей.

Как писала Daily Mail, причиной флешмоба стали слухи о том, что именно Леди Гага стала причиной конца отношений актера Брэдли Купера и российской модели Ирины Шейк. Сообщения о связи Купера и Леди Гаги появились после того, как певица снялась с ним в фильме «Звезда родилась».

В комментариях в Instagram Леди Гаги русскоязычные пользователи осуждают ее за предполагаемые отношения с актером, общаются, публикуют рецепты и шутят. Комментарии на русском языке начали появляться и под прочими недавними записями в Instagram звезды.

В пресс-службе Ирины Шейк отказались от комментариев относительно флешмоба в поддержку модели после ее расставания с американским актером Бредли Купером. «Ситуация никак не комментируется», — заявили РБК в пресс-службе Ирины Шейк.

Тем временем еще один русскоязычный флешмоб был запущен в Instagram актера Леонардо Ди Каприо. В комментариях к его постам начали появляться записи на русском языке с хэштегом #спасемБайкал. Издание «Байкал Daily» утверждает, что волну комментариев на русском запустили жители Бурятии, которые таким образом решили привлечь внимание актера, интересующегося проблемами окружающей среды, к проблемам экологии Байкала.