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В России заблокировали сайт Welt

В России заблокировали сайт немецкой газеты Die Welt по требованию Генпрокуратуры. В середине июня Welt сообщала о полетах российских частных самолетов над территорией ЕС, несмотря на введенные санкции
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Сайт немецкой газеты Die Welt по требованию Генпрокуратуры заблокирован в России, следует из реестра Роскомнадзора.

Сайт заблокирован согласно ст. 15.3 закона №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в которая предполагает ограничение доступа к ресурсам, нарушающим порядок распространения информации, в том числе публикующим недостоверную информацию, которая создает угрозу для жизни и здоровья граждан или общественной безопасности, или призывы к массовым беспорядкам.

По данным «Роскомсвободы», сайт газеты заблокировали со всеми доменами.

Газета принадлежит немецкой медиагруппе Axel Springer. В апреле этого года журналистка Марина Овсянникова после показа антивоенного плаката в эфире «Первого канала» и последующего отъезда в Германию стала писать для Welt. В России до этого ее оштрафовали на 30 тыс. руб. по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления). Штраф вынесен за обращение, записанное перед акцией. В начале июля Овсянникова сообщила об увольнении из Welt в связи с завершением трехмесячного контракта.

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Фото:Елена Афонина / ТАСС

С начала года до конца апреля Роскомнадзор заблокировал более 135 тыс. материалов, содержащих запрещенную информацию, почти половину из них — из-за жалоб пользователей.

После начала российской военной операции на Украине регулятор потребовал, чтобы СМИ при освещении конфликта опирались на данные официальных российских источников. Президент Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейков о действиях российской армии.

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С начала спецоперации на Украине сайты многих СМИ оказались заблокированы, в том числе и иностранные ресурсы, среди них латвийская и литовская версии издания Delfi, телеканал Euronews и финская телерадиокомпания Yle.

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Полина Мартынова
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