Apple рассказала, что будет в новой iOS 18

Apple презентовала новую операционную систему iOS 18. В ней будут доступны функции оптимизации приложений, новый способ перевода денег с помощью прикладывания телефонов друг к другу, новый дизайн приложения «Фото»

Фото: Apple

В понедельник, 10 июня, на ежегодной Всемирной конференции разработчиков (WWDC) Apple представила новые функции операционной системы iOS 18 (мероприятие транслировалось онлайн).

В ней должен появиться новый способ перевода денег — Tap to Сash. Функция позволит переводить средства другому пользователю Apple Pay, находящемуся в непосредственной близости, без необходимости сообщать ему какие-либо свои данные. Чтобы воспользоваться ей, нужно поднести смартфон к устройству получателя и выбрать опцию отправки денег. После подтверждения Apple Cash снимет средства со счета и переведет их на счет другого пользователя.

Также будет много изменений для персонификации iPhone под пользователя: возможность поменять цвет значков приложений при включении темной темы в настройках, перемещать иконки приложений свободно на экране и персонализировать их разными цветами. Для каждого приложения также будет возможно установить отдельную аутентификацию по паролю, Face ID или Touch ID.

Изменится дизайн приложения «Фото». Новый внешний вид призван облегчить владельцам устройств Apple контроль и настройку часто используемых настроек. Так, кликнув по кнопке «Фильтр», можно будет отсортировать фотографии по людям на них, дням, поездкам и др. Появится новый принцип каталогизации в почтовом приложении iPhone.

Также Apple внедрила спутниковые возможности в приложение iMessage. Теперь те, кто находится не в сети мобильной связи или Wi-Fi, смогут отправлять и получать сообщения. Функция будет доступна на iPhone 14 и следующих моделях, обновленных до iOS 18. Аналогичная функция появилась на смартфонах Google Pixel и Samsung Galaxy в прошлом году.

Также на iPhone с новой версией операционной системы будет доступно использование функций собственного искусственного интеллекта компании Apple Intelligence, а позже в этом году в ряде стран — Chat GPT от Open AI. Последний будет доступен пользователям Apple бесплатно.

Кроме того, будут доступны новые функции управления «умным» домом, в калькуляторе появится опция записи от руки с помощью стилуса.

Предполагается, что iOS 18 станет доступна пользователям в сентябре. Какие из новых функций будут доступны в России, пока неизвестно. Apple после начала специальной военной операции на Украине прекратила официальные поставки своих устройств в Россию и приостановила работу отдельных сервисов, в том числе Apple Pay.

Компания также представила новые операционные системы для Mac, iPad, часов Apple Watch, очков смешанной реальности Apple Vision Pro.