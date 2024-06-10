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Технологии и медиа ,  
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Apple рассказала, что будет в новой iOS 18

Apple презентовала новую операционную систему iOS 18. В ней будут доступны функции оптимизации приложений, новый способ перевода денег с помощью прикладывания телефонов друг к другу, новый дизайн приложения «Фото»
Фото: Apple
Фото: Apple

В понедельник, 10 июня, на ежегодной Всемирной конференции разработчиков (WWDC) Apple представила новые функции операционной системы iOS 18 (мероприятие транслировалось онлайн).

В ней должен появиться новый способ перевода денег — Tap to Сash. Функция позволит переводить средства другому пользователю Apple Pay, находящемуся в непосредственной близости, без необходимости сообщать ему какие-либо свои данные. Чтобы воспользоваться ей, нужно поднести смартфон к устройству получателя и выбрать опцию отправки денег. После подтверждения Apple Cash снимет средства со счета и переведет их на счет другого пользователя.

Также будет много изменений для персонификации iPhone под пользователя: возможность поменять цвет значков приложений при включении темной темы в настройках, перемещать иконки приложений свободно на экране и персонализировать их разными цветами. Для каждого приложения также будет возможно установить отдельную аутентификацию по паролю, Face ID или Touch ID.

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Технологии и медиа
Фото:Andrew Kelly / Reuters

Изменится дизайн приложения «Фото». Новый внешний вид призван облегчить владельцам устройств Apple контроль и настройку часто используемых настроек. Так, кликнув по кнопке «Фильтр», можно будет отсортировать фотографии по людям на них, дням, поездкам и др. Появится новый принцип каталогизации в почтовом приложении iPhone.

Также Apple внедрила спутниковые возможности в приложение iMessage. Теперь те, кто находится не в сети мобильной связи или Wi-Fi, смогут отправлять и получать сообщения. Функция будет доступна на iPhone 14 и следующих моделях, обновленных до iOS 18. Аналогичная функция появилась на смартфонах Google Pixel и Samsung Galaxy в прошлом году.

Также на iPhone с новой версией операционной системы будет доступно использование функций собственного искусственного интеллекта компании Apple Intelligence, а позже в этом году в ряде стран — Chat GPT от Open AI. Последний будет доступен пользователям Apple бесплатно.

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Технологии и медиа
Фото:Lintao Zhang / Getty Images

Кроме того, будут доступны новые функции управления «умным» домом, в калькуляторе появится опция записи от руки с помощью стилуса.

Предполагается, что iOS 18 станет доступна пользователям в сентябре. Какие из новых функций будут доступны в России, пока неизвестно. Apple после начала специальной военной операции на Украине прекратила официальные поставки своих устройств в Россию и приостановила работу отдельных сервисов, в том числе Apple Pay.

Компания также представила новые операционные системы для Mac, iPad, часов Apple Watch, очков смешанной реальности Apple Vision Pro.

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Авторы
Теги
Александр Ситюков Александр Ситюков
Apple iPhone iOS разработки

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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