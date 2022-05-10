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Владелец Tinder подал в суд на Google Play из-за угрозы удаления

Match Group обвинила Google в «антиконкурентной тактике» из-за комиссии 30% за транзакции. Компания настаивает, что стала заложником Google Play. В корпорации в ответ назвали иск корыстным
Alphabet GOOGL $2 260 -2,16% Купить
Фото: Peerapon Boonyakiat / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Peerapon Boonyakiat / Keystone Press Agency / Global Look Press

Match Group, владелец приложений для знакомств Tinder, Match и OkCupid, подала в суд на корпорацию Google — компания отказывается платить комиссию 30% от транзакций в Google Play и пытается предотвратить удаление приложений из магазина, сообщают агентство Reuters и портал TechCrunch.

Иск подали в Калифорнии, Google обвиняют в нарушении антимонопольного законодательства. Match Group утверждает, что раньше в Google приветствовали альтернативные способы оплаты услуг, однако после «монополизации» рынка распространения приложений корпорация принимала меры для запрета других каналов оплаты, стремясь получать долю от почти каждой транзакции в приложениях.

«Десять лет назад Match Group была партнером Google. Теперь мы его заложники. Google заманила разработчиков приложений на свою платформу, заверив, что мы можем предложить пользователям выбор желаемого способа оплаты услуг», — настаивают в Match Group.

Google предупредила, что к 1 июня удалит приложения, которые обходят его собственные платежные системы, пишет TechCrunch.

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Исполнительный директор Match Group Шар Дубей отметила, что иск стал «крайней мерой» после попыток удалить конфликт с Google, однако этому помешали «настойчивость и угрозы» представителей корпорации. Она добавила, что в Google контролируют распространение приложений на устройствах Android и «делают вид, что разработчики могут успешно работать с пользователями Android» иным способом, помимо Google Play.

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В Google настаивают, что действующая система платежей помогает сдерживать мошенничество, а взимание платы за свои услуги является обычной практикой любого бизнеса. Представитель корпорации в комментарии для TechCrunch назвал иск Match Group «корыстной кампанией», цель которой не выплачивать справедливую долю от транзакций. По его словам, если компания не намерена соблюдать требования Google Play, платформа позволяет распространять приложения через иные магазины приложений либо загружать их напрямую через сайт.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Match Group входит в объединение компаний Coalition for App Fairness, которые заявляют о доминировании Apple и Google на рынке программ для смартфонов, указывая, что их политика негативно влияет на разработчиков. Среди членов объединения — Epic Games, Spotify и Tile.

Критика разработчиков приложений привела в марте прошлого года к тому, что Google заявила о снижении комиссии с 30 до 15% за первый $1 млн, который приложение заработает через биллинговую систему Google Play. В корпорации заверили, что мера коснется 99% разработчиков на платформе.

«Мы считаем, что это справедливый подход, который соответствует более широкой миссии Google — помочь всем разработчикам добиться успеха», — сказал тогда вице-президент корпорации по Android и Google Play Самир Самат.

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