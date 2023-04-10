В России стартовало производство первой ракеты-носителя «Рокот-М»

Россия использовала ракеты серии «Рокот» для коммерческих пусков с 2000 года. Ранее системы управления для них разрабатывали в Харькове, однако в 2019 году было решено построить новую ракету на основе отечественных разработок

Ракета "Рокот-1" на космодроме Плесецк (Фото: Андрей Моргунов / ТАСС)

Центр им. Хруничева (входит в «Роскосмос») приступил к изготовлению элементов первой летной ракеты-носителя «Рокот-М» с отечественной системой управления вместо украинской. Об этом в интервью сообщил ТАСС гендиректор предприятия Алексей Варочко.

«По проекту «Рокот-М» проведена контрактация с нашей кооперацией по комплектующим элементам, ведется изготовление стендовых изделий, а также ряда элементов первой летной ракеты с длительными сроками изготовления», — сказал он.

Помимо этого, как уточнил Варочко, Центр им. Хруничева уже завершил эскизное проектирование ракеты-носителя тяжелого класса с улучшенными энергетическими характеристиками «Ангара-А5М», ведется разработка конструкторской документации.

Для коммерческих пусков «Рокот» использовался с 2000 года. Ракета-носитель предназначена для выведения космических аппаратов массой до 2 т на низкие околоземные орбиты. «Рокот» состоит из трех ступеней. Первые две ступени представляют собой блок ускорителей стратегической ракеты РС-18 (СС-19). В качестве третьей ступени используется новый разгонный блок «Бриз-КМ». Стартовая масса «Рокота» более 100 т.

В августе 2019 года Минобороны России провело успешный пуск ракеты-носителя «Рокот» с космодрома в Плесецке, а затем объявило о выводе этой модели из эксплуатации из-за планов использовать в будущем модернизированные ракеты этого типа.

ТАСС напоминает, что в августе 2018 года в материалах Центра им. М. В. Хруничева, представленных на форуме «Армия-2018», сообщалось, что предприятие ведет работы по созданию ракеты-носителя «Рокот-2» с новой системой управления, которая заменит украинскую, установленную на ракетах серии «Рокот». Изначально запуск планировался на 2022 год. Источник «РИА Новостей» в 2020 году оценивал стоимость проекта в 3,4 млрд руб.