Рогозин обвинил Маска в попытке выдавить Россию с рынка пусковых услуг

Основатель американской компании SpaceX Илон Маск продает Пентагону ракеты-носители по заниженным ценам с целью выдавить Россию с этого рынка, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире «Первого канала».

По его словам, действия Маска являются «чистым демпингом». «Для того, чтобы выдавить Россию с этого рынка, он продает пуски от 40-50, иногда от $50-60 млн», — сказал Рогозин.

При этом за каждый пуск Пентагон платит SpaceX около $150 млн, подчеркнул глава Роскосмоса. Он отметил, что в данном случае власти США «доплачивают» Маску для того, чтобы он вывел на рынок дешевый продукт.

«И, конечно, Россия не может конкурировать», — сказал Рогозин, объяснив, что «Роскосмос» не может повышать цену запусков «в интересах национальной безопасности» для российского Минобороны.

По данным CNN, свой первый контракт с Пентагоном SpaceX заключила в 2016 году. Тогда командование ВВС США не уточнило название победившией в конкурсе компании, однако только она подходила под требования военных кроме десять лет сохранявшей монополию ULA.

В июне Маск подписал с Пентагоном контракт на вывод в космос военного спутника AFSPC-52 с помощью тяжелой ракеты Falcon Heavy. Запуск запланирован на 2020 год. SpaceX оценила его стоимость в $150 млн против $400 млн у ULA.В сентябре гендиректор SpaceX Гвинн Шотвелл сообщила, что компания готова вывести в космос оружие, если это потребуется для обороны США.