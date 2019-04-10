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Regeneron $481 (+20,21%) прогноз CFRA к 08.02.20 Купить
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Технологии и медиа ,  
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Samsung показала новый смартфон с тройной поворотной камерой
Речь идет о Samsung Galaxy A80, обладающем тройной фотокамерой, которая умеет превращаться во фронтальную. В России новинка будет стоить 50 тыс. руб.
Samsung Galaxy A80 (Фото: пресс-служба Samsung)

Южнокорейская компания Samsung Electronics официально представила свой новый смартфон Galaxy A80. Новинка получила автоматическую конструкцию «слайдер», которая срабатывает при активации режима фотосъемки, и поворотную камеру, которая может превращаться во фронтальную.

Новинка снабжена тремя фотокамерами: основной разрешением 48 мегапикселей, ультраширокоугольной разрешением 8 мегапикселей и 3D-камерой.

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Samsung представила гнущийся смартфон

Новый смартфон также обладает 6,7-дюймовым FHD+ Super AMOLED экраном, а также функцией оптимизации с использованием искусственного интеллекта (обеспечивает длительное время работы, а также сверхбыструю зарядку). Galaxy A80 имеет 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной. Емкость аккумулятора нового смартфона — 3700 мА/ч.

Galaxy A80 будет продаваться в трех цветах — золотом, серебряном и черном.

Фотогалерея 
Как прошла презентация нового смартфона Samsung Galaxy A80

Новый смартфон можно приобрести в России с 27 мая. Рекомендованная розничная цена составляет 49990 руб.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Samsung Electronics, смартфоны
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