Samsung показала новый смартфон с тройной поворотной камерой

Речь идет о Samsung Galaxy A80, обладающем тройной фотокамерой, которая умеет превращаться во фронтальную. В России новинка будет стоить 50 тыс. руб.

Samsung Galaxy A80 (Фото: пресс-служба Samsung)

Южнокорейская компания Samsung Electronics официально представила свой новый смартфон Galaxy A80. Новинка получила автоматическую конструкцию «слайдер», которая срабатывает при активации режима фотосъемки, и поворотную камеру, которая может превращаться во фронтальную.

Новинка снабжена тремя фотокамерами: основной разрешением 48 мегапикселей, ультраширокоугольной разрешением 8 мегапикселей и 3D-камерой.

Новый смартфон также обладает 6,7-дюймовым FHD+ Super AMOLED экраном, а также функцией оптимизации с использованием искусственного интеллекта (обеспечивает длительное время работы, а также сверхбыструю зарядку). Galaxy A80 имеет 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной. Емкость аккумулятора нового смартфона — 3700 мА/ч.

Galaxy A80 будет продаваться в трех цветах — золотом, серебряном и черном.