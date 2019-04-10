Как прошла презентация нового смартфона Samsung Galaxy A80

Презентация новой модели прошла сразу в трех городах — Милане, Бангкоке и Сан-Паулу
Компания представила Samsung Galaxy A80. Главное новшество аппарата — тройная поворотная камера, которая умеет превращаться во фронтальную, и 6,7-дюймовый FHD+ SuperAMOLED экран
Камеры выдвигаются автоматически, когда пользователь активирует функцию фотосъемки. Если выбран режим селфи, выдвижная панель поворачивается. Разрешение основной камеры — 48 мегапикселей, ультраширокоугольной — 8 мегапикселей
Создатели смартфона обещают, что благодаря функции оптимизации с использованием искусственного интеллекта А80 будет работать без зарядки дольше, чем другие модели, а заряжаться быстрее
Galaxy A80 будет доступен в трех цветах — золотом, серебряном и черном. В России его можно будет купить с 27 мая.
Кроме Galaxy A80 создатели показали линейку всех последних моделей смартфонов