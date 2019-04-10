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Курс доллара на 11 апреля USD ЦБ: 64,74 (-0,04)

Курс евро на 11 апреля EUR ЦБ: 72,95 (-0,02)

Сбербанк сообщил об устранении сбоя в работе приложения

Суд продлил арест трем фигурантам дела Baring Vostok

Песков подтвердил встречу Путина с Медведчуком

Инвестиции в недвижимость: сколько можно заработать

Как прошла презентация нового смартфона Samsung Galaxy A80

Гинер сравнил переход Роналду в «Ювентус» с обменом «Мерседеса» на «Ладу»

Мантуров заявил о плане доведения несырьевого экспорта до $250 млрд в год

«Дочка» Utair предложила кредиторам подождать выплат долга 35 лет

Свидетель назвал самого агрессивного из компании Мамаева и Кокорина

Порошенко сдал анализы на алкоголь и наркотики экспертам VADA

Единственный независимый директор вышел из совета директоров «Восточного»

Здание ресторана «Прага» на Арбате продано за 1,4 млрд руб.

Гидрометцентр дал рекомендации по смене зимней резины на летнюю

Бизнес жмет на газ: как найти самую короткую дорогу к покупателю