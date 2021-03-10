Основатели «Лайфхакера» продали издание инвестфонду «Кибертех»

Основатели интернет-портала «Лайфхакер» Сергей Булаев и Олег Недерев продали издание закрытому паевому инвестиционному фонду «Кибертех». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно базе данных СПАРК, зарегистрированное в Ульяновске ООО «Буферная бухта», которое управляет «Лайфхакером», сменило владельцев еще в ноябре 2020 года. Теперь 100% издания принадлежит «Кибертеху». «Это полноценная покупка долей, все предыдущие владельцы вышли из компании», — пояснил «Коммерсанту» источник, знакомый с ситуацией.

Булаев и Недерев, а также издатель «Лайфхакера» Алексей Пономарь отказались комментировать «Коммерсанту» эту информацию.

Из данных СПАРК следует, что «Кибертех» управляется компанией ООО «Велес Траст», среди бенефициаров фонда — управляющий партнер инвесткомпании «Велес Капитал» Дмитрий Бугаенко и ее совладелец Алексей Гнедовский. В фонде не ответили на запрос издания. Также поступил и Гнедовский. С Бугаенко газете и вовсе связаться не удалось.