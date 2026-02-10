 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа⁠,
0

В ChatGPT появилась реклама

OpenAI начала тестировать показ рекламы в ChatGPT
OpenAI начала тестировать показ рекламы в ChatGPT на территории США. Объявления будут видеть пользователи с подписками Free и Go. В компании заверили, что реклама не влияет на то, какие ответы пользователь получает от нейросети
Фото: Matthias Balk / dpa / Global Look Press
Фото: Matthias Balk / dpa / Global Look Press

OpenAI начала в тестовом режиме показывать рекламу в ChatGPT. Это следует из заявления компании.

Пока пробный режим действует на территории США. Рекламу будут видеть пользователи с подписками уровня Free и Go. Людям с подписками Pro, Business и Enterprise показывать объявления не будут.

«Мы стремимся к тому, чтобы реклама помогала расширять доступ к более продвинутым функциям ChatGPT, не подрывая доверие пользователей, которые полагаются на него в важных и личных вопросах. Мы начинаем с теста, чтобы разобраться, прислушаться к пользователям и все сделать правильно», — следует из сообщения.

OpenAI запустила генератор изображений ChatGPT Images
Технологии и медиа
Фото:Сгенерировано ChatGPT Images

В OpenAI отметили, что обеспечение скорости и надежности подписок уровня Free и Go предполагает значительные инвестиции в инфраструктуру и ее поддержку. За счет рекламы организация намерена поддерживать эту работу, расширять доступ к искусственному интеллекту, а также развивать ИИ.

«Пользователи, которые не хотят видеть рекламу, могут перейти на планы Plus или Pro или отключить рекламу в бесплатной версии, сократив количество бесплатных сообщений в день», — заключили в компании, отметив, что все объявления будут иметь специальную пометку и не будут влиять на то, какие ответы пользователь получает от ChatGPT.

В январе The Wall Street Journal сообщила, что Amazon.com Inc. ведет переговоры о предоставлении до $50 млрд инвестиций в OpenAI для расширения соглашения с компанией о предоставлении вычислительных мощностей. До этого стало известно, что разработчик ChatGPT ищет инвесторов для привлечения нового капитала на сумму до $100 млрд.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Романов Илья
OpenAI ChatGPT Нейросеть искуственный интеллект реклама
