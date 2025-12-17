 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа⁠,
0

OpenAI запустила генератор изображений ChatGPT Images

Компания OpenAI объявила о запуске модели ChatGPT Images, разработанной на архитектуре GPT-5.2. Новая модель предназначена для генерации изображений с использованием передовых технологий искусственного интеллекта. 

Модель предназначена для создания и точного редактирования изображений по текстовым запросам, с акцентом на сохранение деталей. Компания заявила, что скорость генерации увеличена до четырех раз по сравнению с предыдущими версиями. А изображения по запросу станут более реалистичными и предсказуемыми.

Open AI запретила ChatGPT давать консультации по праву и медицине
Технологии и медиа
Фото:Mohssen Assanimoghaddam / dpa / ТАСС

Параллельно OpenAI представила для большинства пользователей обновленный интерфейс для работы с изображениями. Доступ для корпоративных клиентов разработчик планирует открыть позднее.

Компания отметила, что с 16 декабря ChatGPT Images стала доступна для всех пользователей ChatGPT.

OpenAI в 2022 году запустила нейросесть для генерации изображений DALL-E. Она также создает изображения из текстовых описаний пользователей (промптов). 

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Егор Алимов
OpenAI ChatGPT Нейросеть искусственный интеллект

Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 93,81 (+0,58) Инвестиции, 02:47 Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 79,43 (-0,02) Инвестиции, 02:47
OpenAI запустила генератор изображений ChatGPT Images Технологии и медиа, 02:11
Лукашенко заявил, что Путин и Зеленский хотят мира Политика, 02:02
Еще два российских аэропорта приостановили полеты Политика, 01:48
Лукашенко заявил, что Россия побеждает в конфликте с Украиной Политика, 01:40
Никогда не говори «никогда». Станет ли Роман Ротенберг тренером «Динамо» Спорт, 01:22
В Британии начали срочное расследование из-за «пророссийских» взяток Политика, 01:04
Трамп запретил въезд в США для граждан Палестины и еще семи стран Политика, 01:00
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
NYT узнала об идее США укрепить ВСУ и разместить на Украине силы Европы Политика, 00:57
Рубио не исключил, что Россия «хочет всю» Украину Политика, 00:28
В Киеве прогремел взрыв Политика, 00:28
Мерц оценил шанс достижения соглашения по активам России в «50 на 50» Политика, 00:16
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
WSJ узнала, что Warner Bros. отклонит предложение Paramount о покупке Бизнес, 00:03