OpenAI запустила генератор изображений ChatGPT Images

Компания OpenAI объявила о запуске модели ChatGPT Images, разработанной на архитектуре GPT-5.2. Новая модель предназначена для генерации изображений с использованием передовых технологий искусственного интеллекта.

Модель предназначена для создания и точного редактирования изображений по текстовым запросам, с акцентом на сохранение деталей. Компания заявила, что скорость генерации увеличена до четырех раз по сравнению с предыдущими версиями. А изображения по запросу станут более реалистичными и предсказуемыми.

Параллельно OpenAI представила для большинства пользователей обновленный интерфейс для работы с изображениями. Доступ для корпоративных клиентов разработчик планирует открыть позднее.

Компания отметила, что с 16 декабря ChatGPT Images стала доступна для всех пользователей ChatGPT.

OpenAI в 2022 году запустила нейросесть для генерации изображений DALL-E. Она также создает изображения из текстовых описаний пользователей (промптов).