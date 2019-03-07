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МТС заплатит максимальный штраф по «узбекскому делу»
МТС и Министерство юстиции США заключили мировое соглашение, по которому сотовый оператор выплатит штраф в $850 млн за взятки в Узбекистане. Высокая сумма штрафа связана с тем, что оператор не захотел сотрудничать со следствием
Фото: Александр Артеменков / ТАСС

Сотовый оператор МТС договорился с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) и Министерством юстиции США об урегулировании претензий о коррупции во время выхода компании на рынок Узбекистана, сообщается в релизе, который. поступил в РБК. Компания выплатит $850 млн штрафа, говорится в мировом соглашении, заключенном с американскими властями. Соответствующую сумму оператор зарезервировал еще в прошлом году — по итогам третьего квартала.

«Подписание мирового соглашения — логичный шаг для компании, который позволит МТС полностью сфокусироваться на реализации стратегии перехода от классического телеком-оператора к модели интегратора современных цифровых решений», - говорится в сообщении компании. По словам президента компании Алексея Корни, группа МТС «продолжит инвестировать в развитие бизнеса в рамках запланированных капитальных затрат».

Ранее сообщалось, что МТС отказалась сотрудничать со следствием, из-за чего было принято решение о максимально высоком штрафе.

Последний из трех

В 2014 году Минюст США и SEC начали расследование коррупции на телекоммуникационном рынке Узбекистана в отношении МТС, Veon (в том числе владеет российским «ВымпелКомом») и шведской компании Telia Company AB (до переименования — TeliaSonera) — все три компании торговались на американских фондовых биржах. Следствие заподозрило эти компании в коррупционных выплатах структурам, предположительно связанным с дочерью первого президента Узбекистана Гульнарой Каримовой. Всего МТС и Veon выплатили более $500 млн, чтобы побудить чиновника использовать влияние в правительстве Узбекистана и помочь компаниям выйти на новый рынок и работать на нем, предполагало следствие.

В частности, МТС вышла на рынок Узбекистана в августе 2004 года, купив 74% местной компании «Уздунробита» за $121 млн. При этом за 33% акций МТС заплатила $100 млн офшору Swisdorn (компанию связывают с Каримовой). При этом американская International Communication Group получила за 41% компании в несколько раз меньше — $21 млн. В целом Минюст США насчитал между МТС и компаниями Swisdorn и Takilant (также считается связанной с дочерью первого президента Узбекистана) как минимум восемь спорных сделок на общую сумму $380 млн.

В отношении VimpelCom было зафиксировано семь подозрительных сделок на сумму $133,5 млн. В феврале 2016 года оператор заключил мировое соглашение с обязательством выплатить отступные на сумму $795 млн. В сентябре 2017 года Telia объявила, что выплатит $965 млн штрафа.

Зачем МТС мировое соглашение

Если учесть, что компания смогла зарезервировать необходимую для выплаты штрафа сумму, можно предположить, что ее руководство не против выплатить отступные прямо сейчас, считает партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Сергей Варламов. «Финансовые показатели МТС достаточно стабильны, что характеризуется не только наличием достаточных свободных средств, но и минимальной долговой нагрузкой», — отметил он.

При этом компания могла бы попытаться оспорить претензии Минюста США в суде, но это привело бы к колоссальным затратам, считает Варламов. «Потенциальное судебное разбирательство может обернуться огромными издержками на привлечение квалифицированных специалистов, включая адвокатов и юристов, специализирующихся в международном праве», — пояснил он.

Кроме того, в поисках новых потребителей сотовому оператору, возможно, не захочется терять наработанный годами деловой имидж и деловые связи с иностранными поставщиками, от которых зависит бесперебойное функционирование бизнеса, заключил Сергей Варламов.

С тем, что МТС было бы невыгодно судиться с американскими властями, соглашается и представитель международной ассоциации PraeLegal Алим Бишенов. «Судиться с Минюстом США компания, конечно, может. Вопрос в другом: есть ли у нее шансы добиться чего-то в суде, но сказать сейчас однозначно ничего нельзя, так как надо изучать материалы дела», — сказал адвокат, напомнив, что другие участники дела также пошли на мировое соглашение и согласились оплатить штраф.

Неудачное возвращение

При этом еще до начала расследования МТС ушла из Узбекистана. В 2012 году власти страны лишили компанию лицензий на оказание услуг. К тому моменту оператор занял место лидера рынка более чем с 1 млн абонентов. «Уздунробита» впоследствии была обанкрочена. В связи с этим по итогам второго квартала 2012 года МТС списала долгосрочную стоимость активов в Узбекистане в размере $579 млн. Кроме того, компания зарезервировала $500 млн под налоговые и антимонопольные обязательства, которые могут возникнуть в результате различных судебных разбирательств в Узбекистане. В итоге МТС получила во втором квартале 2012 года убыток в размере $681,8 млн.

В сентябре 2014 года МТС безвозмездно получила 50,01% в уставном капитале узбекского оператора Universal Mobile Systems (​UMS). Однако в августе 2016 года МТС продала свою долю партнеру по этому активу — ГУП «Центр радиосвязи, радиовещания и телевидения», созданному при Госкомитете связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Узбекистана. По мнению экспертов, продажа актива была связана с расследованием. Компания списала убыток от прекращения деятельности в этой стране в размере 2,7 млрд руб. в третьем квартале 2016 года.

Авторы: Александра Посыпкина, Валерий Романов
Теги: МТС, Минюст США, взятки, Узбекистан
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