МТС заплатит максимальный штраф по «узбекскому делу»

МТС и Министерство юстиции США заключили мировое соглашение, по которому сотовый оператор выплатит штраф в $850 млн за взятки в Узбекистане. Высокая сумма штрафа связана с тем, что оператор не захотел сотрудничать со следствием

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Сотовый оператор МТС договорился с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) и Министерством юстиции США об урегулировании претензий о коррупции во время выхода компании на рынок Узбекистана, сообщается в релизе, который. поступил в РБК. Компания выплатит $850 млн штрафа, говорится в мировом соглашении, заключенном с американскими властями. Соответствующую сумму оператор зарезервировал еще в прошлом году — по итогам третьего квартала.

«Подписание мирового соглашения — логичный шаг для компании, который позволит МТС полностью сфокусироваться на реализации стратегии перехода от классического телеком-оператора к модели интегратора современных цифровых решений», - говорится в сообщении компании. По словам президента компании Алексея Корни, группа МТС «продолжит инвестировать в развитие бизнеса в рамках запланированных капитальных затрат».

Ранее сообщалось, что МТС отказалась сотрудничать со следствием, из-за чего было принято решение о максимально высоком штрафе.

Последний из трех

В 2014 году Минюст США и SEC начали расследование коррупции на телекоммуникационном рынке Узбекистана в отношении МТС, Veon (в том числе владеет российским «ВымпелКомом») и шведской компании Telia Company AB (до переименования — TeliaSonera) — все три компании торговались на американских фондовых биржах. Следствие заподозрило эти компании в коррупционных выплатах структурам, предположительно связанным с дочерью первого президента Узбекистана Гульнарой Каримовой. Всего МТС и Veon выплатили более $500 млн, чтобы побудить чиновника использовать влияние в правительстве Узбекистана и помочь компаниям выйти на новый рынок и работать на нем, предполагало следствие.