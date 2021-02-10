Столичные музеи и театры приготовились к году без ковидных ограничений

Столичные заведения культуры рассчитывают на рост своих доходов в текущем году. Но ожидания разделились — кто-то рассчитывает на допандемийные показатели, часть дает более осторожные прогнозы

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

РБК проанализировал опубликованные планы финансово-хозяйственной деятельности известных учреждений культуры Москвы и сопоставил их ожидания по доходам от оказания платных услуг (преимущественно от продажи билетов) в этом и прошлом годах.

Подобные планы обязаны составлять и публиковать все государственные бюджетные учреждения. При этом в течение года они могут корректировать свои расчеты. В прошлом году это происходило в первую очередь из-за пандемии коронавируса: в марте 2020 года все подведомственные Министерству культуры заведения — музеи, театры, филармонии, цирки и т.д. — были закрыты, схожие решения в отношении своих «подведов» приняли и региональные власти.

В Москве учреждениям культуры разрешили открыться лишь 16 июня 2020 года, но уже 13 ноября музеи в столице были вновь закрыты, до 15 января 2021 года, из-за второй волны заражений. В результате Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, как напомнил его представитель, в прошлом году был открыт менее полугода — только 177 дней. Попасть в музей можно было только по расписанию, предварительно купив электронный билет. Число таких сеансов, как и число посетителей, было лимитировано: в экскурсионной группе единовременно могло быть не более пяти человек, а проведение массовых мероприятий (лекций и концертов) было запрещено вовсе. Театрам, филармониям и кинотеатрам с осени разрешили заполнять не более 25% мест в зале.

Кроме того, из-за закрытия границ учреждения культуры в 2020 году лишились доходов от иностранных туристов.