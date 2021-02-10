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Пандемия коронавируса ,  
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Столичные музеи и театры приготовились к году без ковидных ограничений

Столичные заведения культуры рассчитывают на рост своих доходов в текущем году. Но ожидания разделились — кто-то рассчитывает на допандемийные показатели, часть дает более осторожные прогнозы
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

РБК проанализировал опубликованные планы финансово-хозяйственной деятельности известных учреждений культуры Москвы и сопоставил их ожидания по доходам от оказания платных услуг (преимущественно от продажи билетов) в этом и прошлом годах.

Подобные планы обязаны составлять и публиковать все государственные бюджетные учреждения. При этом в течение года они могут корректировать свои расчеты. В прошлом году это происходило в первую очередь из-за пандемии коронавируса: в марте 2020 года все подведомственные Министерству культуры заведения — музеи, театры, филармонии, цирки и т.д. — были закрыты, схожие решения в отношении своих «подведов» приняли и региональные власти. 

В Москве учреждениям культуры разрешили открыться лишь 16 июня 2020 года, но уже 13 ноября музеи в столице были вновь закрыты, до 15 января 2021 года, из-за второй волны заражений. В результате Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, как напомнил его представитель, в прошлом году был открыт менее полугода — только 177 дней. Попасть в музей можно было только по расписанию, предварительно купив электронный билет. Число таких сеансов, как и число посетителей, было лимитировано: в экскурсионной группе единовременно могло быть не более пяти человек, а проведение массовых мероприятий (лекций и концертов) было запрещено вовсе. Театрам, филармониям и кинотеатрам с осени разрешили заполнять не более 25% мест в зале.

Кроме того, из-за закрытия границ учреждения культуры в 2020 году лишились доходов от иностранных туристов.

С 22 января 2021 года театрам Москвы разрешено заполнять зал до 50%, музеям также можно принимать только 50% гостей от общей вместимости помещений. Масочно-перчаточный режим и социальная дистанция при этом сохраняются.

В итоге, к примеру, Мемориальный музей космонавтики к концу года снизил свои ожидания по выручке от платных услуг в три с лишним раза: если в начале года это были 169 млн руб., то в декабре — только 50,5 млн руб. (фактические результаты еще не опубликованы).

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Технологии и медиа
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

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В 2021 году столичные учреждения культуры надеются восстановить свои доходы, следует из их новых планов финансово-хозяйственной деятельности. Московский академический театр сатиры ожидает выручить в этом году от продажи билетов 502,5 млн руб., столько же — 502,5 млн руб. — он планировал и в январе 2020 года. Однако к концу года речь шла уже лишь о 151,9 млн руб.

На такой же доход в этом году, как и в начале прошлого, рассчитывают и в Московском академическом театре им. Вл. Маяковского (280 млн руб.) и Драматическом театре им. К.С. Станиславского (24,8 млн руб.). При этом в конце 2020 года в планах фигурировали суммы вдвое меньше: 124 млн и 12 млн руб. соответственно. РБК направил запросы в эти театры.

Администрация Московского зоопарка более осторожна: сейчас она ожидает в 2021 году 1 млрд руб. доходов от оказания платных услуг. В самом начале 2020 года, до пандемии, годовой план был 1,4 млрд руб., который к концу года снизился до 580,6 млн руб.

Консервативен в своем плане и уже упоминавшийся Мемориальный музей космонавтики: сейчас он ожидает, что в 2021 году заработает только 92,7 млн руб. против ожидавшихся изначально 169 млн руб. в 2020-м. Меньшие по сравнению с началом прошлого года ожидания и у Большого театра: 2,6 млрд против 2,9 млрд руб. (в концу прошлого года это были только 1,1 млрд руб.). В Большом театре отказались комментировать план финансово-хозяйственной деятельности на этот год. РБК направил запросы в Московский зоопарк и Мемориальный музей космонавтики.

Государственный исторический музей, по словам его представителя, планирует свои доходы на 2021 год «осторожно»: к концу года музей рассчитывает выручить 250 млн руб. от продажи билетов, тогда как его доходы в 2020-м составили 143 млн руб., что составляет лишь треть от доходов 2019 года. Музей уже планирует выставки на 2021 год и в марте готовится открыть сезон двумя экспозициями — «Придворный костюм из собрания Эрмитажа» и «Шедевры гравюры Дюрера из собрания музеев Италии». Все спонсоры подтвердили финансовую поддержку в 2021 году в прежних объемах, добавил представитель Государственного исторического музея.

Пушкинский музей, как заверил его представитель, настроен на 2021 год оптимистично: музей, в частности, уже запланировал выставки вплоть до ноября 2021 года, включая выставку «Морозовы», которая до открытия в Москве будет показана в Париже.

В своем плане финансово-хозяйственной деятельности Пушкинский музей указывает только общие доходы с учетом госсубсидий и поступлений от спонсоров — в середине 2020 года они оценивались в 971,2 млн руб., позже план не обновлялся. Результат по итогам года в пресс-службе не уточнили, отметив лишь, что продажи билетов упали за год в 3,5 раза, а спонсорская поддержка «заметно сократилась» — до 12% от общих доходов музея. В этом году Пушкинский музей планирует общую выручку на уровне 1,4 млрд руб. 

Автор
Елизавета Ефимович
музей театр доходы выручка продажа билетов пандемия коронавирус
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