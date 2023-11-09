В Думу внесли проект о совместном владении товарными знаками

Законодатели предлагают сделать исключительное право на товарные знаки, доступным двум и более лицам. Юристы говорят о риске роста числа споров, а производители считают — от новых норм могут выиграть распространители контрафакта

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Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников внесли в Госдуму законопроект, предлагающий разрешить владение исключительным правом на товарный знак двум и более лицам. Соответствующий документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Что предлагают Клишас и Крашенинников

Поправки в Гражданский кодекс (ГК), подготовленные Клишасом и Крашенинниковым, предлагают ряд реформ, связанных с совместным владением исключительными правами на интеллектуальную собственность. По действующим нормам исключительное право на имущество — «единое и неделимое», то есть не подразумевает разделения на доли между совладельцами. В результате «любые действия по распоряжению этим правом требуют согласия всех сообладателей, то есть получения согласия каждого из них».

Законопроект предлагает возможность разделения исключительного права на доли. Это означает, что каждый совладелец будет вправе распоряжаться своей долей по собственному усмотрению, предварительно заключив соглашение, в котором пропишут порядок распоряжения этими долями. Пропорционально этим долям будут распределяться доходы правообладателей от совместного использования интеллектуальной собственности и сопутствующие расходы. Из текста документа следует, что такие доли могут быть определены законом (по умолчанию они равны), соглашением правообладателей, а в случае спора — судом.

Отдельные пункты поправок касаются ст. 1484 ГК, регулирующей исключительное право на товарный знак. В действующей версии кодекса не предусмотрена возможность совместного владения такими правами. Поправки Клишаса и Крашенинникова предлагают допустить его в тех случаях, когда совместная собственность «не послужит причиной введения в заблуждение потребителей относительно товара или его изготовителя».

Правообладатели товарного знака, а также регистрирующие его заявители смогут также определить доли каждого из них в исключительном праве. Соглашение о выделении долей должно быть заключено в письменной форме. В нем же должен быть установлен порядок взаимоотношений правообладателей в случаях досрочного прекращения правовой охраны товарного знака.

Если поправки будут приняты, они вступят в силу через 180 дней и не будут иметь обратной силы, говорится в документе.

Что говорят о поправках юристы и участники рынка

Опрошенные РБК эксперты разошлись в оценках перспектив и необходимости новой нормы. Так, партнер Digital & Analogue Partners Юрий Брисов отмечает, что введение возможности совместного владения товарным знаком положительно отразится на рынке, так как действующие сейчас ограничения «существенно сковывают гражданский оборот». «Эта практика существует в Евросоюзе, США и ряде других стран, но для российского законодательства является новшеством, — объясняет Брисов. — Она пригодится в случаях, когда несколько компаний хотят оказывать услуги под единым брендом. Это особенно актуально для холдинговых структур, экосистем, цифровых платформ — современных формах бизнеса, который реализуется множеством юридических лиц, выступающих под одной торговой маркой».

Прежде как Роспатент, так и суды последовательно занимали позицию о невозможности совместного владения товарными знаками, несмотря на то что международные нормы это допускали, рассуждает партнер и руководитель практики интеллектуальной собственности «Меллинг, Войтишкин и Партнеры» Денис Хабаров. Предлагаемую норму он называет «устранением неравенства»: прежде иностранные лица, получающие охрану на основании, например, Мадридского соглашения о международной регистрации товарных знаков, могли совместно владеть международным товарным знаком в России, а российские — нет. «Единственный схожий вариант, предусмотренный действующим российским законодательством, — это так называемый коллективный товарный знак, — объясняет Хабаров. — Но это скорее экзотика в связи со сложностью оформления».

Совместное владение исключительным правом на товарный знак противоречит самой сути этого явления — индивидуализации товара или услуги, считает, в свою очередь, исполнительный директор ассоциации «Русбренд» (объединяет 50 ведущих российских и международных компаний-производителей товаров широкого спроса) Алексей Поповичев. Особенно это касается случаев, когда один товарный знак будет принадлежать не связанным юридически компаниям. «В этом случае потеряется смысл инвестиций в продвижение продукта, так как одна компания будет тратить деньги на построение бренда и его узнаваемость у потребителя, а вторая — попросту паразитировать», — объясняет Поповичев. Кроме того, от подобной нормы могут выиграть и распространители контрафакта, добавляет глава «Русбренда».

Затронут ли поправки действующие товарные знаки Нововведение предполагает возможность совместной регистрации и владения именно новыми знаками, отмечает Брисов. Впрочем, допускает специалист, возможен и переход к совместному владению уже существующих товарных знаков. Старший юрист коллегии адвокатов «Регионсервис» Ксения Касьяненко также подтверждает: новые нормы будут распространяться на те товарные знаки, заявление на регистрацию которых подано после вступления поправок в силу.

Какие сложности могут повлечь поправки по товарным знакам

Гендиректор патентного бюро «Онлайн Патент» Алина Акиншина обращает внимание на то, что выделение долей в исключительном праве приближает взаимоотношения правообладателей к корпоративным. На практике это может вызвать вопросы и спорные ситуации, связанные с действиями и правами миноритарных соправообладателей. «Указанные спорные ситуации должны быть детально проработаны, механизмы их разрешения — предложены заблаговременно, в противном случае действительно возможны негативные последствия для рынка, — предупреждает Акиншина.

Введение совместного управления может привести к юридическим спорам, связанным с использованием знака, его обслуживанием и распределением прибыли, признает Брисов. Впрочем, совместное владение товарными знаками и сейчас вызывает частые споры, оговаривается эксперт. «В настоящий момент споров в отношении де-факто совместного владения, которое не имеет четкого де-юре оформления, очень много, — объясняет он. — Если бы можно было оставить права за несколькими участниками, закрепив территориальные ограничения, например, это существенно сократило бы количество судебных разбирательств».

Как таковое совместное владение товарным знаком не станет проблемой, утверждает Ксения Касьяненко. Однако введение такой практики на первых порах, по ее мнению, может увеличить объем работы госструктур, занимающихся регистрацией товарных знаков и рассмотрением споров о нарушении исключительных прав. Кроме того, если сейчас споры по товарным знакам в большинстве своем связаны с нарушением исключительного права единственного правообладателя, то в перспективе к ним добавятся споры как минимум еще одного правообладателя, а также споры совладельцев между собой.

Риск возникновения споров видит и партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель: «Правообладатели потенциально будут оспаривать размер принадлежащей им доли, в частности в силу доводов о наличии большего вклада в стоимость исключительного права в сравнении с иными правообладателями». Впрочем, если стороны будут своевременно заключать договор, предлагаемая практика «скорее послужит созданию большей правовой определенности», резюмирует Учитель.