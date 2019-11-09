Instagram предупредил пользователей в США об отключении функции лайков

Соцсеть на следующей неделе начнет тестировать в США функцию, скрывающую количество лайков под постами пользователей. В компании считают, что это снизит «социальное сравнение» с другими пользователями

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Социальная сеть по обмену фотографиями и короткими видеозаписями, принадлежащая компании Facebook, на следующей неделе запустит в тестовом режиме на территории США функцию, скрывающую количество лайков под постами пользователей. Об этом заявил генеральный директор Instagram Адам Моссери, передает Wired.

По его словам, Instagram будет постепенно внедрять изменения, удаляя общедоступные показатели вовлеченности среди ограниченного числа учетных записей. При этом человек, который публикует фотографию или видео, все равно сможет увидеть, сколько лайков он получает. Согласно нововведению, пользователю будет недоступна информация о том, сколько лайков получают его подписчики. Как уточняет TMZ, Instagram уже тестировал эту функцию в Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Ирландии, Италии и Бразилии.

Глава Instagram объяснил, что идея новой функции состоит в том, чтобы попытаться сделать платформу менее конкурентной, снизив «социальное сравнение» с другими пользователями соцсети.

В конце сентября Facebook начал в тестовом режиме скрывать число лайков в постах пользователей в Австралии. При этом реакции и лайки на собственные посты для людей по-прежнему доступны. В компании заявили, что таким образом хотят избежать ситуаций, при которых пользователь не хочет размещать пост, так как считает, что запись соберет мало лайков.