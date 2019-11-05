Facebook обновил свой логотип

Компания Facebook обновила свой логотип, чтобы пользователи не путали его с логотипом одноименной соцсети, говорится в сообщении на ее сайте.

В компании напомнили, что Facebook начинал работу как единое приложение, однако сейчас он предлагает различные продукты для пользователей — как для общения, так и для развития бизнеса. «Мы представляем новый логотип компании и еще больше отделяем компанию Facebook от приложения Facebook, которое сохранит свой дизайн», — говорится в сообщении.

Так, в новом логотипе название компании написано заглавными буквами и специально созданным для нее шрифтом. Логотип социальной сети, наоборот, пишется только строчными буквами. По информации компании, обновленный логотип появится в надписи «from Facebook», расположенной на стартовых страницах приложения Instagram, мессенджера WhatsApp и других ее продуктов.

Обновленный логотип компании показал в своем аккаунте в Facebook и основатель соцсети Марк Цукерберг.

Запись в facebook пользователя zuck