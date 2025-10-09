 Перейти к основному контенту
Нобелевская премия
Ученые объяснили революционность открытия лауреатов Нобелевки по химии

Нобелевская премия
Фото: Tom Little / Reuters
Фото: Tom Little / Reuters

Лауреаты Нобелевской премии по химии получили ее за «за разработку металлоорганических каркасов». Эксперты рассказали РБК, в чем их особенность и какую пользу науке они могут принести.

Нобелевскую премию по химии дали создателям металл-органических каркасов
Фото:Bedirhan Demirel / Reuters

В основе металлоорганических каркасов — ионы металлов, связанные между собой органическими молекулами — лигандами. Особенность конструкции — уникальная пористость, в «пустоты» которой могут попадать другие вещества, рассказал РБК заведующий кафедрой физики твердого тела и наносистем НИЯУ МИФИ Михаил Маслов.

«Такие кристаллы обладают рядом выдающихся характеристик: это рекордная удельная площадь поверхности, возможность регулировать форму и размеры пор, например, с целью создания соединений типа «хозяин-гость», высокая кинетическая устойчивость и химическая стабильность», — пояснил ученый.

Создатели таких каркасов, получившие Нобелевскую премию, совершили «своего рода революцию в материаловедении», считает кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

"Такие материалы являются крайне перспективными в качестве адсорбентов газов (для хранения водорода или метана или для улавливания углекислого газа), катализаторов или газоселективных мембран (пропускающих одни газы и не пропускающих другие) а также для поглощения воды из воздуха», — рассказал Дорохов в беседе с РБК.

Лауреатами Нобелевской премии по физике в 2025 году Ричард Робсон и Омар М. Яги. Результаты исследований «открыли ранее невиданные возможности для создания материалов с новыми функциями», отмечают в Нобелевском комитете. Металл-органические каркасы могут использоваться для сбора воды из воздуха пустынь, улавливания углекислого газа, хранения токсичных газов или катализа химических реакций, отмечалось в сообщении. 

Издание Scientific American описывает металл-органические каркасы как «молекулярные губки». Они уже проходят клинические испытания при лучевой терапии онкологии, а также изучаются в области применения очистки сточных вод.

