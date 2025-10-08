 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Нобелевская премия⁠,
0

Нобелевскую премию по химии дали создателям металл-органических каркасов

Сюжет
Нобелевская премия
Лауреатами стал трое ученых — Сусуму Китагава, Ричард Робсон и Омар М. Яги. Результаты их исследований «открыли ранее невиданные возможности для создания материалов с новыми функциями», отмечают в Нобелевском комитете
Фото: Bedirhan Demirel / Reuters
Нобелевскую премию по химии 2025 года получили трое ученых — Сусуму Китагава (Япония), Ричард Робсон (Австралия) и Омар М. Яги (США).

Ее присудили «за развитие металл-органических каркасных структур».

Лауреаты создали молекулярные конструкции с большими пространствами, через которые могут проходить газы и другие химические вещества. Как отмечают в Нобелевском комитете, эти «металл-органические каркасы могут использоваться для сбора воды из воздуха пустынь, улавливания углекислого газа, хранения токсичных газов или катализа химических реакций».

«Металл-органические каркасы обладают огромным потенциалом, открывая ранее невиданные возможности для создания материалов с новыми функциями», — заявил председатель Нобелевского комитета по химии Хайнер Линке.

В сообщении отмечается, что Ричард Робсон из Университета Мельбурна начал свои исследования еще в 1989 году. Ему удалось соединить положительно заряженные ионы меди с четырехлучевой молекулой. Однако созданные им конструкции не были стабильными и быстро разрушались.

Развили его работы в параллельных исследованиях Сусуму Китагава (Киотский университет) и профессор Университета Беркли Омар М. Яги. Китагава доказал, что металл-органические каркасы могут быть гибкими, а Яги нашел способ создать устойчивый каркас.

В прошлом году премии были удостоены профессор Дэвид Бейкер, а также гендиректор и старший научный сотрудник Google DeepMind Демис Хассабис и Джон Джампер — за исследования в области белков и «взлом кода их структуры».

В 2023 году премия была присуждена за открытие и синтез квантовых точек. Среди лауреатов был выпускник Ленинградского государственного университета Алексей Екимов, который с 1999 года работает в США в компании Nanocrystals Technology.

До Екимова единственным ученым из СССР или России, получившим нобелевку по химии, был Николай Семенов, удостоившийся награды в 1956 году за исследования в области механизма химических реакций.

Нобелевская премия по химии вручается с 1901 года. Среди известных ее обладателей — Эрнест Резерфорд, Мария Кюри. Чаще всего лауреатами становились представители США (более 70 раз).

Нобелевская неделя в 2025 году началась 6 октября, когда были объявлены лауреаты премии по медицине. Ими стали Мэри Брункоу, Фред Рамсделл, Шимон Самагучи — за открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности.

7 октября Нобелевская премия в области физики досталась американским ученым Джону Кларку, Мишелю Деворе и Джону Мартинису. Их наградили «за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи».

9 октября в 14:00 мск Нобелевский комитет объявит обладателя премии по литературе. А 10 октября в 12:00 мск станет известен лауреат Нобелевской премии мира.

Экс-соратник Макрона призвал к досрочным президентским выборам во Франции

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

«Москвич» прокомментировал случай со сгоревшей машиной Эрика Давидыча

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Италия обратится к ООН с предложением объявления олимпийского перемирия

Авторы
Теги
Артем Филипенок Артем Филипенок
Нобелевская премия химия
