Минюст США допустил возможность разделения Google

Суд в США в августе признал Google монополистом. Эксперты считают, что раздел корпорации маловероятен, но ее могут обязать упростить пользователям доступ к другим поисковикам. Компания не согласна с претензиями властей

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Министерство юстиции США рассматривает возможность обязать Google продать часть бизнеса после того, как суд признал корпорацию монополистом среди поисковиков, сообщает Bloomberg.

Свои предложения суду Минюст представил в 32-страничном документе. В нем говорится, что ведомство «рассматривает поведенческие и структурные средства правовой защиты, которые не позволят Google использовать такие продукты, как Chrome, Play и Android», для получения преимущества в поиске и использовании искусственного интеллекта. Как пишет CNBC, это может привести к возможному разделению технологического гиганта в рамках антимонопольных мер, но эксперты считают такой сценарий маловероятным.

Антимонопольные органы заявили, что материнскую компанию Google Alphabet Inc. могут обязать предоставить конкурентам доступ к данным, которые корпорация использует для работы своей поисковой системы. Также Минюст требует, чтобы Google прекратила выплаты Apple и другим производителям устройств за то, чтобы ее поисковая система была выбрана по умолчанию на их устройствах и в веб-браузерах. Reuters отмечает, что в 2021 году компания потратила на эти цели $26,3 млрд.

«Более десяти лет Google контролировала самые популярные каналы распространения, не оставляя конкурентам практически никаких стимулов бороться за пользователей», — говорится в отчете Минюста. По оценке властей США, Google блокирует для конкурентов около 90% рынка онлайн-поиска.

Ожидается, что Министерство юстиции представит суду более конкретные предложение к 20 ноября, а у Google будет возможность ответить до 20 декабря.

Отчет ведомства в корпорации назвали «радикальным» и отметили, что он «выходит далеко за рамки конкретных юридических вопросов». Google утверждает, что ее поисковая система популярна среди пользователей из-за качественной работы и они сами могут выбирать, какие поисковики устанавливать по умолчанию. Компания заявила, что сама сталкивается с серьезной конкуренцией со стороны Amazon.

Наиболее вероятным вариантом, по мнению экспертов, станет требование к Google расторгнуть некоторые эксклюзивные соглашения, например с Apple, и упростить пользователям доступ к другим поисковым системам.