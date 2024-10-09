Минюст США допустил возможность разделения Google
Министерство юстиции США рассматривает возможность обязать Google продать часть бизнеса после того, как суд признал корпорацию монополистом среди поисковиков, сообщает Bloomberg.
Свои предложения суду Минюст представил в 32-страничном документе. В нем говорится, что ведомство «рассматривает поведенческие и структурные средства правовой защиты, которые не позволят Google использовать такие продукты, как Chrome, Play и Android», для получения преимущества в поиске и использовании искусственного интеллекта. Как пишет CNBC, это может привести к возможному разделению технологического гиганта в рамках антимонопольных мер, но эксперты считают такой сценарий маловероятным.
Антимонопольные органы заявили, что материнскую компанию Google Alphabet Inc. могут обязать предоставить конкурентам доступ к данным, которые корпорация использует для работы своей поисковой системы. Также Минюст требует, чтобы Google прекратила выплаты Apple и другим производителям устройств за то, чтобы ее поисковая система была выбрана по умолчанию на их устройствах и в веб-браузерах. Reuters отмечает, что в 2021 году компания потратила на эти цели $26,3 млрд.
«Более десяти лет Google контролировала самые популярные каналы распространения, не оставляя конкурентам практически никаких стимулов бороться за пользователей», — говорится в отчете Минюста. По оценке властей США, Google блокирует для конкурентов около 90% рынка онлайн-поиска.
Ожидается, что Министерство юстиции представит суду более конкретные предложение к 20 ноября, а у Google будет возможность ответить до 20 декабря.
Отчет ведомства в корпорации назвали «радикальным» и отметили, что он «выходит далеко за рамки конкретных юридических вопросов». Google утверждает, что ее поисковая система популярна среди пользователей из-за качественной работы и они сами могут выбирать, какие поисковики устанавливать по умолчанию. Компания заявила, что сама сталкивается с серьезной конкуренцией со стороны Amazon.
Наиболее вероятным вариантом, по мнению экспертов, станет требование к Google расторгнуть некоторые эксклюзивные соглашения, например с Apple, и упростить пользователям доступ к другим поисковым системам.
Сын Кадырова пригрозил «конкретными мерами» участникам поп-ММА из Чечни
Выиграйте футболку с автографом защитника «Спартака» Никиты Чернова
Лавров с коллегой из Армении обсудили квадроберов
Блогера Дмитрия Портнягина освободили из-под домашнего ареста
Второй «саммит мира» не состоится, заявили в ОП Украины
Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире
Следствие предъявило обвинение бывшим сотрудникам парка «Патриот»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
В Петербурге представили мотоцикл Aurus