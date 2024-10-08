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Технологии и медиа ,  
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FT рассказала об «очередном ударе» по владельцу Google в США

FT: владельцу Google предписали открыть ОС Android для конкурентов
Суд после удовлетворения иска Epic предписал Alphabet открыть Android для конкурентов, не принуждать к использованию системы с комиссией до 30% и не договариваться с производителями устройств о предустановке Play Store
Alphabet GOOGL $167,06 Купить
Фото: Andrew Kelly / Reuters
Фото: Andrew Kelly / Reuters

Федеральный судья в Сан-Франциско вынес постановление, предписывающее компании Alphabet, управляющей Google, открыть операционную систему Android для конкурентов, что позволило бы им создавать собственные торговые площадки приложений и платежные системы и конкурировать с Google Play Store. Это стало «очередным ударом» по корпорации, недавно проигравшей еще несколько антимонопольных дел, пишет Financial Times (FT).

Предписания Alphabet были даны, после того как иск против Google в декабре 2023 года выиграла американская компания Epic — издатель онлайн-шутера Fortnite. Она обвиняла Google в ограничении конкуренции в приложениях для Android и использовании своей монополии для взимания избыточных сборов.

Помимо требования открыть Android для конкурентов в судебном постановлении также содержатся следующие предписания:

  • запрет Google платить разработчикам за «первый или эксклюзивный запуск приложения» в Play Store;
  • запрет к принуждению разработчиков к использованию внутренней системы выставления счетов, которая взимает комиссию в размере до 30%;
  • c 1 ноября и в течение трех последующих лет Google больше не сможет заключать соглашения о разделе доходов с производителями мобильных устройств о предустановке Play Store таким образом, чтобы приложение размещалось на домашних экранах гаджетов. Компания также не сможет платить им за то, чтобы на устройства не предустанавливали конкурирующую платформу распространения приложений для Android.

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Технологии и медиа
Фото:Mario Tama / Getty Images

Google также должна разрешить третьим лицам доступ к своей библиотеке приложений на этот период времени, чтобы они могли создать конкурентоспособный продукт в соответствии с законодательством.

Решение суда удовлетворяет большую часть требований Epic и может потенциально повлиять на доходы Google, отмечает FT. Только в 2021 году компания получила операционную прибыль в размере $12 млрд от Play Store, пишет издание со ссылкой на доказательства, предоставленные в суде (компания обычно не раскрывает такие данные для Google Play).

Акции Alphabet упали на 2,3% после появления сообщений о выдаче судом предписания, уточняет FT.

Google заявила о планах обжаловать судебное постановление и попросила отсрочить вступление изменений в силу. В компании утверждают, что они поставят под угрозу конфиденциальность и безопасность данных клиентов. Также в Google отметили, что решение не учитывает тот факт, что Apple и Android «явно конкурируют».

Epic в 2020 году подавала аналогичный антимонопольный иск против Apple, но суд вынес решение в пользу последней. В апреле 2023 года суд в США отклонил апелляцию, отказавшись признать Apple монополистом.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Google Alphabet Android иски конкуренция
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