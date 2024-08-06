Суд в США признал Google монополистом среди поисковиков

Компания заключала контракты, чтобы быть поисковой системой по умолчанию на смартфонах, постановил судья, заявив, что Google действовал так, «чтобы сохранить свою монополию». Alphabet обжалует решение

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Федеральный суд округа Колумбия постановил, что Google злоупотребляла своим положением на рынке, чтобы «подавить» конкуренцию среди поисковых систем, пишут The Washington Post и The Wall Street Journal.

«Google — монополист, и он действует соответствующим образом, чтобы сохранить свою монополию», — приводят издания выдержку из 276-страничного решения судьи Амита Мехта.

Суд согласился с выводами Минюста США о том, что компания нарушила антимонопольное законодательство, заключив контракты с Apple и другими производителями смартфонов, обязывающие установить Google в качестве поисковой системы по умолчанию. Также судья постановил, что компания поставила своих конкурентов в невыгодное положение на рынке рекламы.

«Эта победа над Google — историческая победа для американского народа. Ни одна компания — независимо от того, насколько она крупная или влиятельная — не стоит выше закона», — говорится в заявлении генерального прокурора США Меррика Гарланда. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер также приветствовала решение суда.

Президент Alphabet (владеет Google) по глобальным вопросам Кент Уокер сообщил, что компания планирует обжаловать это решение. Компания неоднократно заявляла, что пользователи сами выбирают, каким поисковиком пользоваться на своих смартфонах.

В сентябре суд начнет рассматривать еще одно дело против Google из-за ее лидирующего положения на рынке рекламы. Аналогичные иски были поданы против Apple, Amazon и Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена).