«Яндекс» вошел в топ-100 самых быстрорастущих компаний по версии Fortune

«Яндекс» вошел в топ-100 самых быстрорастущих компаний по версии Fortune

«Яндекс» единственная из российских компаний, которая попала в топ-100 самых быстрорастущих компаний мира. Об этом свидетельствует рейтинг Fortune.

Так, по данным журнала, выручка компании за четыре квартала составила $2,13 млрд, а чистая прибыль — $750 млн. При этом рыночная стоимость компании по состоянию на 28 июня — $12,4 млрд. «Яндекс» вошел в первые 25 наиболее быстроразвивающихся компаний, занимая 24-е место.

Первое место в рейтинге занимает китайская компания Momo, создавшая бесплатное мобильное приложение для поиска в социальных сетях и обмена мгновенными сообщениями. На втором месте — крупнейший частный землевладелец в американском штате Техас Texas Pacific Land Trust. На третьем — американская транснациональная корпорация Micron Technology, производящая полупроводниковые приборы.

Первую пятерку замыкают американская фармацевтическая компания Corcept Therapeutics, занимающаяся разработкой и продажей лекарств против тяжелых метаболических, психиатрических и онкологических заболеваний, и американская развлекательная компания Netflix, поставщик фильмов и сериалов.