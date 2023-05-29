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Технологии и медиа ,  
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Китай анонсировал высадку тайконавтов на Луну до 2030 года

CMSA: китайские тайконавты совершат высадку на Луну до 2030 года

Китай планирует осуществить высадку своих тайконавтов на поверхность Луны до 2030 года. Об этом заявило Управление программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA) в социальной сети WeChat.

«По плану проекта пилотируемых исследований Луны китайцы впервые высадятся на Луне до 2030 года, в ходе данной миссии два космонавта будут управлять пилотируемым луноходом для проведения научно-исследовательских работ», — говорится в сообщении (цит. по ТАСС).

Отмечается, что луноход будет оснащен датчиком определения геолокации.

Ранее глава NASA Билл Нельсон выразил обеспокоенность тем, что Китай может опередить США в «лунной гонке». Если Пекин опередит Вашингтон, то он может заявить свои права на Южный полюс спутника Земли. 

Глава NASA напомнил, что интерес именно к этому участку Луны обусловлен наличием там воды в виде льда. В конце 2020 года модуль китайской автоматической станции «Чанъэ-5» совершил полет на Луну и привез на Землю образцы грунта. В грунте содержатся запасы воды.

Теги
Луна Китай космос астронавты

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