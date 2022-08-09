Цукерберг анонсировал новые функции в WhatsApp

Новые функции касаются защиты конфиденциальности в мессенджере, в частности пользователи смогут покидать групповые чаты, не сообщая об этом остальным

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Основатель социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) Марк Цукерберг анонсировал новые функции защиты конфиденциальности в мессенджере WhatsApp. Об этом он написал в Facebook.

Так, пользователи смогут покидать групповые чаты незаметно для остальных участников переписки, тогда как сейчас им приходит уведомление о том, что кто-то вышел из чата. Они также смогут ограничивать круг тех, кто будет видеть онлайн-статус. Кроме того, в WhatsApp запретят делать скриншоты сообщений, которые были настроены на автоматическое удаление.

«Мы продолжим разрабатывать новые способы защиты ваших сообщений и обеспечения их конфиденциальности и безопасности как при личных беседах», — отметил Цукерберг.

В конце июля в WhatsApp появилась опция, позволяющая администраторам группы удалять сообщения всех участников чата. Это поможет модераторам следить за общением в сообществе, отметили разработчики. Пока функция доступна лишь некоторым пользователям Android в рамках тестирования. Чтобы воспользоваться ею, администратор должен нажать на любое сообщение в группе и выбрать параметр удаления «Для всех» при необходимости.

Помимо этого в WhatsApp решили добавить возможность скрывать свой номер телефона. Воспользоваться этой опцией пока также могут только пользователи Android в рамках тестирования.