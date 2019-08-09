Обновление Amediateka привело к сбою в работе сервиса

Подписчики Amediateka столкнулись с проблемами при работе сервиса: жалобы на невозможность просмотра через Apple TV, пропавшую подписку, проблемы с загрузкой русских субтитров и т.д. в социальных сетях видеосервиса стали активно появляться за последнюю неделю. Сложности с доступом к ресурсу зафиксировали и подписанные на него корреспонденты РБК.
В четверг, 8 августа, Amediateka разослала своим подписчикам письмо, в котором объяснила возникшие сбои переходом с 1 августа на собственную технологическую платформу, в которой «изменили абсолютно все». Видеосервис Amediateka был запущен в 2013 году, все это время он работал на «стороннем технологическом решении», отмечается в письме к пользователям, что не позволяло быстро реагировать на изменения рынка и пользовательских предпочтений. К примеру, в период финала «Игры престолов» объем новых пользователей Amediateka почти в десять раз превысил наши прогнозы по сравнению с предыдущим сезоном, говорят представители видеосервиса.
«При запуске нового продукта ошибки неизбежны: достаточно вспомнить, сколько раз терпели неудачу Илон Маск, Стив Джобс или Томас Эдисон. Вот и у части наших пользователей случились неполадки», — пояснил сервис в части письма под заголовком «Хьюстон, у нас проблемки».
Из вопросов и ответов на возникшие проблемы с работой сервиса следует, что:
- пользователи не могли активировать промокоды и купоны. «У нас действительно возникли некоторые проблемы с активацией промокодов и купонов — это связано с тем, что в новой «Амедиатеке» промокоды выглядят иначе и чувствительны к регистру, а в старой — нет. Мы уже восстановили этот функционал, так что теперь все коды активируются в нормальном режиме»;
- пользователи не могли скачать Amediateka из магазина приложений. Как поясняет видеосервис, новое приложение для Android-устройств появилось в Google Play 7 августа;
- не всем пользователям iOS теперь будет доступен сервис. «За последнее время объем подписчиков «Амедиатеки», которые до сих пор используют iOS ниже десятой версии, стал слишком низким. В связи с этим мы решили отказаться от поддержки iOS ниже десятой версии, чтобы сосредоточить ресурсы наших разработчиков на более перспективных и популярных ОС», — объясняет ресурс подписчикам;
- не повезло с обновлением и владельцам некоторых телевизоров Samsung и Sony: «Скорее всего, у вас Samsung 2013–2015 года выпуска. На этих моделях пока не вышла обновленная версия «Амедиатеки» <...> «Амедиатека» временно не будет существовать на телевизорах Sony с ОС Linux»;
- не все сериалы доступны и обладателям техники от LG: «Эта проблема (не проигрываются сериалы на телевизорах LG) распространяется на некоторое количество сериалов и фильмов, которые мы импортировали в новый сервис со старыми параметрами. Прямо сейчас мы решаем эту проблему, и очень скоро все ваши любимые сериалы и фильмы будут доступны на всех моделях LG со Smart TV»;
- функция «История просмотров» сохранилась не в полном объеме — «в процессе такого глобального переезда мы не смогли перенести историю просмотров и сохранили только «Избранное». Но видеосервис подчеркивает, что функционал «Продолжить просмотр» «теперь работает гораздо стабильнее».