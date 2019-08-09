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Технологии и медиа ,  
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Обновление Amediateka привело к сбою в работе сервиса
Пользователи видеосервиса Amediateka, который имеет эксклюзивные права практически на все премьеры телесети HBO, столкнулись с проблемами в его работе. В компании объясняют сбои переходом на собственную технологическую платформу
Фото: РБК

Подписчики Amediateka столкнулись с проблемами при работе сервиса: жалобы на невозможность просмотра через Apple TV, пропавшую подписку, проблемы с загрузкой русских субтитров и т.д. в социальных сетях видеосервиса стали активно появляться за последнюю неделю. Сложности с доступом к ресурсу зафиксировали и подписанные на него корреспонденты РБК.

В четверг, 8 августа, Amediateka разослала своим подписчикам письмо, в котором объяснила возникшие сбои переходом с 1 августа на собственную технологическую платформу, в которой «изменили абсолютно все». Видеосервис Amediateka был запущен в 2013 году, все это время он работал на «стороннем технологическом решении», отмечается в письме к пользователям, что не позволяло быстро реагировать на изменения рынка и пользовательских предпочтений. К примеру, в период финала «Игры престолов» объем новых пользователей Amediateka почти в десять раз превысил наши прогнозы по сравнению с предыдущим сезоном, говорят представители видеосервиса.

«При запуске нового продукта ошибки неизбежны: достаточно вспомнить, сколько раз терпели неудачу Илон Маск, Стив Джобс или Томас Эдисон. Вот и у части наших пользователей случились неполадки», — пояснил сервис в части письма под заголовком «Хьюстон, у нас проблемки».

Из вопросов и ответов на возникшие проблемы с работой сервиса следует, что:

  • пользователи не могли активировать промокоды и купоны. «У нас действительно возникли некоторые проблемы с активацией промокодов и купонов — это связано с тем, что в новой «Амедиатеке» промокоды выглядят иначе и чувствительны к регистру, а в старой — нет. Мы уже восстановили этот функционал, так что теперь все коды активируются в нормальном режиме»;
  • пользователи не могли скачать Amediateka из магазина приложений. Как поясняет видеосервис, новое приложение для Android-устройств появилось в Google Play 7 августа;
  • не всем пользователям iOS теперь будет доступен сервис. «За последнее время объем подписчиков «Амедиатеки», которые до сих пор используют iOS ниже десятой версии, стал слишком низким. В связи с этим мы решили отказаться от поддержки iOS ниже десятой версии, чтобы сосредоточить ресурсы наших разработчиков на более перспективных и популярных ОС», — объясняет ресурс подписчикам;
  • не повезло с обновлением и владельцам некоторых телевизоров Samsung и Sony: «Скорее всего, у вас Samsung 2013–2015 года выпуска. На этих моделях пока не вышла обновленная версия «Амедиатеки» <...> «Амедиатека» временно не будет существовать на телевизорах Sony с ОС Linux»;
  • не все сериалы доступны и обладателям техники от LG: «Эта проблема (не проигрываются сериалы на телевизорах LG) распространяется на некоторое количество сериалов и фильмов, которые мы импортировали в новый сервис со старыми параметрами. Прямо сейчас мы решаем эту проблему, и очень скоро все ваши любимые сериалы и фильмы будут доступны на всех моделях LG со Smart TV»;
  • функция «История просмотров» сохранилась не в полном объеме — «в процессе такого глобального переезда мы не смогли перенести историю просмотров и сохранили только «Избранное». Но видеосервис подчеркивает, что функционал «Продолжить просмотр» «теперь работает гораздо стабильнее».

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В июле проводилось бета-тестирование нового сайта, и по результатам многое удалось исправить, но выявить удалось не все ошибки, а некоторые обнаружились уже на коммерческом запуске, рассказала РБК управляющий директор Amediateka Елена Кирюшина.

«За первые пять дней после запуска мы устранили более 70% ошибок на разных платформах и выпустили апдейты основных приложений, — говорит Кирюшина. — И продолжаем работать над оставшимися проблемами — и в ближайшие дни выйдут обновления для Android и iOS-приложения, где в том числе исправим проблему с загрузками, на которую многие обращают внимание».

Чем новая Amediateka отличается от старой

• изменился дизайн сайта, мобильных приложений, версий для SmartTV, Apple TV и Android TV;
• изменили CDN (инфраструктура по дистрибуции контента) — «теперь сериалы будут грузиться мгновенно»;
• добавили раздел «Профили» — теперь аккаунт можно делить с друзьями и подключить до пяти устройств и профилей, в которых будут разделены просмотры;
• добавили звук DolbyDigital 5.1;
• мобильная версия сайта стала адаптивной и «смотрится просто великолепно».

В 2018 году российский рынок видеосервисов вырос на 48% и составил 11,4 млрд руб., следует из данных исследовательской компании TMT Conculting. Лидер рынка — ivi.ru — 37%, на второй позиции — входящий в Rambler Group онлайн-кинотеатр Okko — 19%. Amediateka занимает третье место с долей рынка 11%. Количество пользователей Amediateka представитель видеосервиса отказался назвать. Видеосервисом Amediateka управляет ООО «А сериал», которое контролируют продюсер Александр Акопов, бизнесмен Леонард Блаватник и Ксения Сокольская (по данным газеты «Коммерсантъ», является сотрудницей Access Industries Блаватника). По итогам 2018 года выручка ООО «А сериал», по данным СПАРК, составила почти 1,9 млрд руб., прибыль от продажи — более 240 млн руб., чистая прибыль приблизилась к 77 млн руб.

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У кого еще были проблемы

В первые недели после работы «ТНТ-Premier» (видеосервис холдинга «Газпром-Медиа»), который был запущен на платформе Huawei в августе прошлого года, его подписчики массово жаловались на технические сбои. Проблемы возникли из-за нагрузки на видеосервис, пояснял «Газпром-Медиа»: реальные цифры подключений в сотни раз превысили предварительные оценки. В феврале 2019-го стало известно, что «Газпром-Медиа» может отказаться от работы с Huawei.

В октябре 2015 года «Яндекс», купивший сайт «Кинопоиск» у его основателей в 2013 году, перезапустил сайт. Из-за возникших сбоев обновленная версия вызвала критику в социальных сетях. Пользователи жаловались на отсутствие в новой версии привычных функций — папок со списками фильмов, новостной ленты и других привычных элементов, у некоторых пропали отмеченные фильмы и оценки. В итоге обновленная версия просуществовала четыре дня.

Автор: Мария Истомина
При участии: Юлия Сапронова, Ирина Парфентьева
Теги: видеосервисы
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