Обновление Amediateka привело к сбою в работе сервиса

Пользователи видеосервиса Amediateka, который имеет эксклюзивные права практически на все премьеры телесети HBO, столкнулись с проблемами в его работе. В компании объясняют сбои переходом на собственную технологическую платформу

Фото: РБК

Подписчики Amediateka столкнулись с проблемами при работе сервиса: жалобы на невозможность просмотра через Apple TV, пропавшую подписку, проблемы с загрузкой русских субтитров и т.д. в социальных сетях видеосервиса стали активно появляться за последнюю неделю. Сложности с доступом к ресурсу зафиксировали и подписанные на него корреспонденты РБК.

В четверг, 8 августа, Amediateka разослала своим подписчикам письмо, в котором объяснила возникшие сбои переходом с 1 августа на собственную технологическую платформу, в которой «изменили абсолютно все». Видеосервис Amediateka был запущен в 2013 году, все это время он работал на «стороннем технологическом решении», отмечается в письме к пользователям, что не позволяло быстро реагировать на изменения рынка и пользовательских предпочтений. К примеру, в период финала «Игры престолов» объем новых пользователей Amediateka почти в десять раз превысил наши прогнозы по сравнению с предыдущим сезоном, говорят представители видеосервиса.

«При запуске нового продукта ошибки неизбежны: достаточно вспомнить, сколько раз терпели неудачу Илон Маск, Стив Джобс или Томас Эдисон. Вот и у части наших пользователей случились неполадки», — пояснил сервис в части письма под заголовком «Хьюстон, у нас проблемки».

Из вопросов и ответов на возникшие проблемы с работой сервиса следует, что: