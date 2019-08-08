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Серебро $18 (+4,96%) прогноз Commerzbank к 31.12.19
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BRENT $50 (-11,38%) прогноз Citigroup к 30.06.20
Discovery $37 (+27,24%) прогноз JP Morgan к 16.04.20
Сбербанк ₽275 (+40,88%) прогноз Альфа-Банк к 06.08.20
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Общество ,  
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СМИ сообщили об уходе создателей «Игры Престолов» из HBO в Netflix

Сценаристы сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниэл Уайсс подписали договор о сотрудничестве со стриминговым сервисом Netflix. Они будут писать сценарии, заниматься производством и режиссурой новых сериалов и фильмов сервиса, сообщает Deadline со ссылкой на источники. Netflix подтвердил изданию, что обошел в этой сделке таких конкурентов, как Amazon и Disney.

Конкретные цифры не раскрываются, однако, по данным Deadline, в контракте фигурирует 9-значная сумма. Отмечается, что сценаристы задумались о сотрудничестве, когда работали над восьмым, заключительным сезоном «Игры престолов». Тогда, кроме Netflix, они встретились с Disney, Comcast, Amazon и Apple. К концу июля варианты для сотрудничества сократились до Netflix, Amazon и Disney. Последние десять лет Бениофф и Вайс работали с HBO, которая занималась релизом «Игры престолов», основанной на романах Джорджа Р. Р. Мартина.

Как цитирует сценаристов издание, в течение последних нескольких месяцев они много общались с топ-менеджерами Netflix. «Мы помним те же кадры из тех же фильмов 80-х, любим одни и те же книги. Мы рады таким же возможностям для сторителлинга. Netflix создал нечто поразительное и беспрецедентное, и мы рады, что они пригласили нас присоединиться к ним», — добавляют Бениофф и Вайс.

Общество
Сериал «Игра престолов» номинировали на «Эмми» в рекордных 32 категориях

Заключительный сезон «Игры престолов» вышел на экраны в мае 2019 года. В июне сериал номинировали на премию «Эмми» сразу в 32 категориях, включая «Лучший драматический сериал». В этой категории сериал получил «Эмми» год назад.

Теги: «Игра престолов», Netflix
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