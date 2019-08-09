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Минкультуры предложило запретить приносить еду в кино
Минкультуры предлагает наделить кинотеатры правом запрещать зрителям приходить на сеансы со своими продуктами и напитками в зал. Сейчас кинобары из-за отсутствия такого ограничения теряют до 10% своей выручки
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Министерство культуры разработало законопроект о правилах работы и посещения кинотеатров. Проект поправок в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ» размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

За демонстратором фильмов предлагается, в частности, закрепить обязанности:

  • поддерживать в кинотеатре необходимый уровень безопасности;
  • информировать посетителей об их действиях в случае угрозы чрезвычайной ситуации;
  • организовывать эвакуацию при возникновении чрезвычайной ситуации;
  • соблюдать требования закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
  • в случае отмены, замены или некачественного показа фильма по вине демонстратора фильма, а также в случае непредоставления информации о возрастных ограничениях, что привело к невозможности присутствия на показе фильма, возместить полную стоимость билета.

Законопроектом также вводится запрет на фото-, аудио- и видеозапись демонстрируемых фильмов или их фрагментов, вне зависимости от целей.

Но главное новшество для кинотеатров — возможность устанавливать запрет на пронос на сеанс продуктов питания, а также алкогольных и прохладительных напитков, приобретенных вне его территории, указывает гендиректор сети кинотеатров «Премьер Зал» Владимир Петелин.

РБК направил запрос в Минкультуры.

Как сейчас регулируется пронос продуктов в зал

В большинстве кинотеатров правила посещения сеансов и сейчас включают запрет на пронос своей еды, но прокуратура неоднократно признавала такие правила ущемляющими права потребителей и выносила предписания об их изменении, рассказывает управляющий партнер юридической фирмы «Юста Аура» Евгений Дедков.

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На стороне потребителей и суды. Так, в июле 2013 года Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал незаконным запрет кинотеатра «Киномакс» на посещение сеанса зрителем со своей едой и обязал кинотеатр привести правила посещения в соответствие с действующим законодательством. В своем решении суд опирался на постановление правительства РФ № 1264 «Об утверждении Правил по киновидеообслуживанию населения» от 17 ноября 1994 года. Эти правила дают администрации кинотеатров право не допустить зрителя на просмотр или удалить из зала, но лишь в случае нарушения им общественного порядка или порчи имущества. Употребление еды к нарушению правопорядка не относится.

Кроме того, в ст. 16 закона «О защите прав потребителей» говорится о том, что условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами в области защиты прав потребителей, признаются недействительными, напоминает Дедков.

Потребители судились не только с «Киномаксом», но и с другими кинотеатрами, рассказал Петелин. И после этой череды судебных разбирательств кинотеатры, по его словам, сняли запрет на пронос своей еды в кинозалы, несмотря снижение выручки в среднем на 5–10% в год.

«Но эта проблема имеет не только экономический аспект, здесь также стоит учитывать вопрос безопасности. К примеру, как мы можем точно знать, что в двухлитровой бутылке у посетителя не взрывчатое вещество? А также этические моменты — запах от еды, которую принес с собой посетитель», — обращает внимание топ-менеджер одной из киносетей. Иногда, как утверждает он, на подносе кинозрителей оказывались тарелки с пельменями и селедкой с ближайшего фуд-корта.

Что предлагается изменить

Подготовленные Минкультуры поправки в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ» предполагают законодательно закрепить положение, устанавливающее запрет на пронос на территорию кинотеатра продуктов и напитков, приобретенных за его пределами. Цель, которую преследуют авторы законопроекта, — «сохранение имущества и обеспечение общественного порядка и общественной безопасности», указано в документе.

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То, что сейчас кинотеатры не смогли запретить зрителям проносить с собой в зал продукты, — результат толкования прокурорами и судами общих принципов закона «О защите прав потребителей», отмечает Дедков из «Юста Аура». Кроме того, по словам эксперта, в действующих правилах, утвержденных постановлением правительства, нет такого права — приходить в кинозал с заранее купленными продуктами и напитками, следовательно, нет и ущемления. Но прокуратура всегда трактовала эту ситуацию именно как ущемление, добавляет юрист.

В случае если поправки в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ» будут приняты, они будут иметь приоритет как над общими нормами закона «О защите прав потребителей», так и над постановлением правительства, которое имеет меньшую юридическую силу по отношению к закону, констатировал Дедков.

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин назвал предлагаемые Минкультуры поправки «разумными и рыночными». «Эти нормы не носят обязательный характер. Какие-то кинотеатры все так же будут разрешать своим посетителям приходить на сеанс с вареными яйцами и жареной курицей, какие-то — нет. Это станет вопросом их конкурентной борьбы», — рассуждает Янин.

Как это скажется на работе кинотеатров

В 2018 году кассовые сборы кинотеатров снизились на 5,5% и составили 50,3 млрд руб., следует из данных исследования «Кинорынок России 2018–2019» исследовательской компании «Невафильм Research».

Еще большее падение — на 9%, до 13,7 млрд руб., — было зафиксировано в прошлом году в общей выручке кинобаров. Это произошло из-за сокращения числа посещений кинотеатров, в том числе из-за форс-мажорных обстоятельств (пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня») и ЧМ-2018. Кроме того, зритель продолжил экономить на развлечениях, прежде всего урезая свои расходы на попкорн, говорится в исследовании.

Продажа напитков и еды приносит примерно треть выручки объединенной сети «Синема Парк» и «Формула Кино», говорит Алексей Васясин, исполнительный директор по кинотеатральному направлению Rambler Group. В среднем по рынку эта цифра равнялась 27%, следует из данных «Невафильм Research».

В прошлом году доходы от кинобаров сети действительно снизились, признает Васясин. По его мнению, принятие поправок в закон, которые позволят кинотеатрам вводить запрет на пронос еды и напитков, приобретенных вне территории кинотеатра, улучшит условия работы кинотеатров и, безусловно, их экономику — доходы кинобаров могут вырасти на 10%. Кроме того, улучшится гигиена залов: «Никто не знает, откуда зрители приносят еду». Аналогичным образом оценивает ожидаемый экономический эффект и Петелин из «Премьер Зала».

Весь цивилизованный кинотеатральный мир давно так работает, резюмировал гендиректор сети «Киномакс» Дмитрий Нартов.

Автор: Мария Истомина
Теги: Минкультуры, кинотеатры, законопроект
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