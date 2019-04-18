Госдума разрешила спрашивать паспорт у посетителей кинотеатров

Государственная дума приняла в окончательном чтении документ, который позволяет кассирам и контролерам в кинотеатрах спрашивать паспорт (или другой документ, удостоверяющий личность) у посетителей, сообщает агентство ТАСС. Документ придется показывать в том случае, если фильм идет с возрастной маркировкой 18+, а у сотрудников есть сомнения в том, что посетитель уже достиг этого возраста.

Помимо кино- и видеопродукции положения документа коснутся и различных зрелищных мероприятий с возрастной маркировкой. Паспорт получат право спрашивать и в библиотеках в том случае, если в книгах и журналах есть запрещенная для распространения среди детей информация.

Кроме того, документ уточняет, что информационная продукция 18+ не допускается к распространению на расстоянии менее 100 м от детских садов, школ, лагерей, санаториев и других организаций, если властями региона не установлено иное.