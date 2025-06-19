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«Роскосмос» начал переговоры о строительстве космодромов в странах Азии

Баканов: «Роскосмос» ведет переговоры о возведении 2 космодромов в странах Азии
«Роскосмос» ведет переговоры о строительстве двух космодромов в странах Азии, заявил Баканов. Бывший глава «Роскосмоса» в прошлом году сообщил о предложении России по космодромам дружественным странам
Дмитрий Баканов
Дмитрий Баканов (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

«Роскосмос» ведет переговоры с двумя странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) о строительстве двух космодромов на их территории, заявил глава госкорпорации Дмитрий Баканов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Называть страны он не стал, поскольку нет четкой договоренности.

«Там еще не та стадия, где мы пожимаем руки, поэтому называть их не буду», — сказал Баканов (цитата по ТАСС).

Бывший гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил в ноябре 2024 года, что Россия предложила некоторым дружественным странам строительство на их территории космодромов.

По его словам, среди основных партнеров — Индия, Китай, Иран. Также Борисов заявил о «больших планах» с Южно-Африканской Республикой, Алжиром, Зимбабве, Индонезией, Малайзией.

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Ракет &laquo;Ангара-А5&raquo;

Россия использует как собственные космодромы, так и космодромы на территории других стран — в Казахстане (Байконур, использует его по договору аренды), также страна участвовала в проектах на космодроме Куру во Французской Гвиане. В России космодромы находятся в разных регионах, в том числе в Амурской, Архангельской, Оренбургской областях.

В мае Баканов сообщил, что Самарский ракетно-космический центр «Прогресс» ведет с зарубежными государствами переговоры по строительству на их территории космодромов.

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Дмитрий Баканов
глава «Роскосмоса»
7 октября 1985 года
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