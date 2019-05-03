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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
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WSJ узнала об идее Facebook платить пользователям за просмотр рекламы
Криптовалюта Facebook, обеспеченная долларом, может выплачиваться за просмотр рекламы и прочую активность на платформе соцсети. Таким образом она станет аналогом программы лояльности для пользователей
Фото: Stephen Lam / Reuters

Руководство Facebook изучает возможность вознаграждения пользователей за просмотр рекламы, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Выплаты могут производиться в криптовалюте соцсети, разработку которой интернет-гигант обсуждает с Visa и Mastercard.

Разработку проекта, связанного с внедрением собственной криптовалюты, Facebook ведет более года. Он носит название Project Libra. О том, что соцсеть занимается созданием собственной платежной системы, еще в декабре 2018 года сообщал Bloomberg — в частности, по данным агентства, Facebook позволит делать денежные переводы через принадлежащий ему мессенджер WhatsApp. По данным Bloomberg, платежное средство Facebook должно представлять собой стейблкоин — особый тип криптовалюты, курс которой привязан к курсу обычной валюты. Это позволяет минимизировать волатильность цифрового актива.

WSJ подтверждает эту информацию, указывая на то, что размер инвестиций в Project Libra может составить до $1 млрд. Эти средства должны обеспечить стабильность криптовалюты соцсети. Переговоры о партнерстве компания Цукерберга ведет с крупнейшими платежными системами — Visa и Mastercard, а также с процессинговой компанией First Data Corp.

Помимо переговоров с партнерами, которые могут обеспечить техническую поддержку проекта, Facebook налаживает контакт и с электронными торговыми площадками. Соцсеть намерена добиться того, чтобы они принимали криптовалюту Facebook в качестве платежного средства.

Помимо совершения покупок в интернет-магазинах у криптовалюты Facebook может появиться еще одно предназначение: ею соцсеть будет вознаграждать пользователей за активность. Получать деньги пользователи могут за просмотр рекламы, взаимодействие с контентом или совершение покупок через Facebook. В этом плане начисление криптовалюты будет аналогично накоплению баллов лояльности на электронных торговых площадках.

Представитель подразделения компании Facebook, отвечающего за блокчейн-проекты, отказался прокомментировать эту информацию. Он напомнил журналистам о прошлом заявлении, в котором говорилось, что «как и многие другие компании, Facebook изучает различные способы использования возможностей технологии блокчейн».

Еще в конце 2017 года план по развитию собственной криптовалюты анонсировал создатель Telegram Павел Дуров. Платежная система TON будет работать с криптовалютой Gram и будет встроена в сам мессенджер. В мае 2018 года стало известно, что Telegram отказался от публичного ICO своей криптовалюты, так как компании удалось привлечь $1,7 млрд от 200 частных инвесторов. К середине апреля 2019 года Telegram удалось найти партнера, который займется запуском платформы. Им стала немецкая система электронных платежных сервисов Wirecard AG.

Технологии и медиа
Дуров нашел партнера для запуска криптовалюты и платежной системы

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Facebook, криптовалюта
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