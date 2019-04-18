Facebook «непреднамеренно» получил списки контактов 1,5 млн пользователей

Соцсеть Facebook признала, что «непреднамеренно» получила списки контактов до 1,5 млн пользователей. Об этом сообщает Axios со ссылкой на сообщение компании.

«Эти контакты никому не были переданы, и мы их удаляем. Мы исправили основную проблему и уведомляем людей, чьи контакты были импортированы», — говорится в сообщении.

Информация загружалась при регистрации в соцсети. В компании добавили, что пользователи также могут просматривать и управлять контактами в настройках.

Данные загружались в Facebook с мая 2016 года, однако в марте текущего года компания перестала предлагать верификацию через электронную почту при регистрации в соцсети.