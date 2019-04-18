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Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
3M $220 (+2,28%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+21,28%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
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Facebook «непреднамеренно» получил списки контактов 1,5 млн пользователей

Соцсеть Facebook признала, что «непреднамеренно» получила списки контактов до 1,5 млн пользователей. Об этом сообщает Axios со ссылкой на сообщение компании.

«Эти контакты никому не были переданы, и мы их удаляем. Мы исправили основную проблему и уведомляем людей, чьи контакты были импортированы», — говорится в сообщении.

Информация загружалась при регистрации в соцсети. В компании добавили, что пользователи также могут просматривать и управлять контактами в настройках.

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Facebook обнаружил хранение паролей пользователей в незашифрованном виде

Данные загружались в Facebook с мая 2016 года, однако в марте текущего года компания перестала предлагать верификацию через электронную почту при регистрации в соцсети.

Business Insider отмечает, что Facebook просил ввести пароль от электронной почты, после чего контакты импортировались без согласия пользователя.

В начале апреля в открытый доступ попали данные 540 млн пользователей Facebook. Они оказались на других платформах и в облачном хранилище Amazon.

Теги: Facebook, данные пользователей
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