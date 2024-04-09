Глава «Роскосмоса» назвал дату повторного пуска «Ангары»

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Повторный запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный предварительно запланирован на резервный день — 10 апреля. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, его слова приводит пресс-служба госкорпорации.

«Предварительно старт назначен на резервную дату, на завтра», — сказал он.

Первый запуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный должен был состояться утром 9 апреля. Однако за две минуты до старта прозвучала команда: «Отбой пуска, подготовить стоянку на 24 часа».

Как пояснил позднее Борисов, запуск остановила автоматика. Причиной стал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока, уточнил он.