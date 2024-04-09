Глава «Роскосмоса» назвал дату повторного пуска «Ангары»
Повторный запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный предварительно запланирован на резервный день — 10 апреля. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, его слова приводит пресс-служба госкорпорации.
«Предварительно старт назначен на резервную дату, на завтра», — сказал он.
Первый запуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный должен был состояться утром 9 апреля. Однако за две минуты до старта прозвучала команда: «Отбой пуска, подготовить стоянку на 24 часа».
Как пояснил позднее Борисов, запуск остановила автоматика. Причиной стал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока, уточнил он.
Тяжелая ракета «Ангара-А5» — первая разработанная в России после распада СССР. В ближайшей перспективе она должна заменить ракету «Протон-М» как более экологически чистая, не использующая токсичные компоненты топлива. Модификации «Ангары-А5» смогут выводить на орбиту до 37 т полезного груза (против 22 т, которые может поднять «Протон»).
«Ангару» уже запускали с космодрома Плесецк, но оттуда в силу географического положения она может вывести на орбиту меньше полезной нагрузки.