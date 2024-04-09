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Технологии и медиа ,  
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Глава «Роскосмоса» назвал дату повторного пуска «Ангары»

Глава «Роскосмоса» Борисов: повторный пуск «Ангары-А5» назначен на 10 апреля
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Повторный запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный предварительно запланирован на резервный день — 10 апреля. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, его слова приводит пресс-служба госкорпорации.

«Предварительно старт назначен на резервную дату, на завтра», — сказал он.

Глава «Роскосмоса» назвал причину отмены запуска «Ангары-А5» с Восточного
Технологии и медиа
Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

Первый запуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный должен был состояться утром 9 апреля. Однако за две минуты до старта прозвучала команда: «Отбой пуска, подготовить стоянку на 24 часа».

Как пояснил позднее Борисов, запуск остановила автоматика. Причиной стал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока, уточнил он.

Тяжелая ракета «Ангара-А5» — первая разработанная в России после распада СССР. В ближайшей перспективе она должна заменить ракету «Протон-М» как более экологически чистая, не использующая токсичные компоненты топлива. Модификации «Ангары-А5» смогут выводить на орбиту до 37 т полезного груза (против 22 т, которые может поднять «Протон»).

«Ангару» уже запускали с космодрома Плесецк, но оттуда в силу географического положения она может вывести на орбиту меньше полезной нагрузки.

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Роскосмос «Ангара» «Восточный» перенос запуска
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