ФАС оспорила сделку глобальных спутниковых операторов

ФАС оспорила в суде глобальную сделку, в результате которой Viasat стала владеть Inmarsat. По иску уже наложены обеспечительные меры — эти компании не могут получать лицензии и радиочастоты в России

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в начале апреля подала в Арбитражный суд Москвы иск к американской Viasat Inc. и британской Inmarsat Global Limited, следует из картотеки дел. Ведомство оспаривает договор купли-продажи акций между этими компаниями, заключенный в ноябре 2021 года, в результате которого Viasat стала владеть Inmarsat, поскольку, как говорится в материалах дела, сделка была совершена с нарушением требований антимонопольного законодательства России.

Сделка по приобретению Inmarsat была завершена в конце мая 2023 года, ее акционеры получили $551 млн наличными и около 46,36 млн акций объединенной компании. Она была одобрена регуляторами США, Великобритании и ЕС. Что касается России, то, как говорил РБК в середине 2023 года источник, знакомый с ходом подготовки сделки, Viasat направляла ходатайство в ФАС о приобретении актива еще в начале 2022-го, но служба уведомила компанию о необходимости получения одобрения от правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями, а в отведенные для этого три месяца заявка туда так и не поступила.

Представитель ФАС сообщил РБК, что Viasat не получила одобрение на приобретение 100% акций компании Connect Topco Limited (через эту структуру Viasat приобретала Inmarsat), нарушив таким образом ст. 6 закона «Об иностранных инвестициях». «В связи с этим служба провела расследование, выявила факт совершения незаконной сделки, собрала необходимые доказательства и обратилась в суд с иском о признании данной сделки недействительной», — сказал он.

РБК направил запрос в Viasat и Inmarsat.

Что такое Inmarsat Inmarsat — интернациональная компания со штаб-квартирой в Лондоне, основанная в 1979 году как межгосударственная организация (в том числе с участием СССР — через Всесоюзное объединение «Морсвязьспутник») в области обеспечения морской навигации, впоследствии трансформировавшаяся в коммерческую структуру. Располагает 14 спутниками связи, предоставляет услуги телефонной связи, передачи данных, связи для Глобальной морской системы связи при бедствии и безопасности (ГМССБ) и др. Inmarsat обслуживает авиакомпании, судоходных операторов, военные структуры, международные агентства по оказанию помощи, а также коммерческие компании, работающие в сферах горнодобычи, логистики, сельского хозяйства и других. В России Inmarsat представлена через местного партнера — ФГУП «Морсвязьспутник», которое владеет необходимыми лицензиями и частотами для предоставления услуг. В начале 2014 года компания зарегистрировала «дочку» — «Исат Глобал Экспресс» для оказания коммерческих услуг широкополосного доступа в интернет в спутниковом Kа-диапазоне, но по итогам 2023 года выручка этой компании сократилась до нуля. Ранее источник РБК на рынке спутниковой связи говорил, что Inmarsat заверяла ФАС, что после поглощения Viasat продолжит предоставлять услуги для ГМССБ на российском рынке. При этом Viasat и Inmarsat хотели ликвидировать «Исат Глобал Экспресс», но для этого необходимо одобрение правительственной комиссии.

Какими могут быть юридические последствия иска

Суд уже удовлетворил заявление ФАС об обеспечительных мерах по иску в виде запрета Роскомнадзору выдавать Viasat или связанным с ней компаниям лицензии на оказание услуг связи и продлевать действующие, а также запретил Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ, основной орган, который занимается распределением этого ресурса в России) выделять частоты, вносить изменения в действующие решения в отношении Viasat или аффилированных с ней компаний.

Сейчас у Viasat и Inmarsat нет ни лицензий, ни частотных присвоений в России. Ранее у «Исат Глобал Экспресс» были лицензии на услуги по предоставлению каналов связи, на передачу данных (за исключением передачи голосовой информации), а также на телематические услуги, следует из базы Роскомнадзора, но срок их действия истек в апреле 2023 года. В конце 2017 года ГКРЧ также выделяла «Исат Глобал Экспресс» на десять лет полосы частот 29500–30000 МГц и 19700–20200 МГц для использования земными станциями спутниковой связи в целях создания российского сегмента спутниковой системы Inmarsat Global Xpress, но осенью 2019 года это решение было отменено, следует из текстов решений Госкомиссии.

В заявлении об обеспечительных мерах ФАС также просила суд запретить компании Inmarsat вносить любые изменения, связанные с прекращением или приостановкой действующих соглашений с «Морсвязьспутником», в том числе касающиеся предоставления услуг связи системы «Инмарсат» на территории России, ссылаясь на «угрозу национальной безопасности», но эту часть требований суд не удовлетворил.

РБК направил запрос в «Морсвязьспутник».

В настоящий момент все сделки, касающиеся приобретения или отчуждения долей или акций действующих в России иностранных компаний, должны проходить предварительное согласование в правительственной комиссии, напоминает руководитель практики «Антимонопольное право и государственный заказ» юридической компании «Лемчик, Крупский и Партнеры» Артем Константинов. Поскольку речь идет об операторе связи, сделка должна быть осуществлена как в соответствии с президентскими указами, так и с законом «О связи», то есть ликвидация отечественной «дочки» Inmarsat — «Исат Глобал Экспресс» — должна проходить через правкомиссию, а новый собственник Inmarsat должен был дать официальные гарантии продолжения бизнеса в России, говорит Константинов.

Руководитель спутникового оператора AltegroSky Сергей Пехтерев отметил, что в результате наложенных судом обеспечительных мер деятельность Viasat в России будет незаконна. «Но лицензий на работу в России они сейчас не имеют и работают через партнера, на него же оформлены все частоты. Ключевым тут является не решение суда, а готовность Inmarsat и далее предоставлять услуги через «Морсвязьспутник». Если они не станут это делать, судовладельцам придется искать провайдера вне России, Inmarsat же потеряет клиентов и возможность использования береговой станции во Владивостоке», — продолжает Пехтерев. Он отметил также, что поскольку Viasat — американская компания, она должна соблюдать все налагаемые властями США санкции, и если они будут введены в отношении «Морсвязьспутника», последний не сможет предоставлять услуги сети Inmarsat российским клиентам. «Лучшее решение для всех сейчас — ничего не менять в существующих бизнес-отношениях и организации связи», — резюмировал он.