Глобальная сделка Viasat и Inmarsat оказалась несогласованной в России

Сделка американской спутниковой компании Viasat по покупке европейской Inmarsat может оказаться недействительной в России. Компания не запросила разрешения на нее у правительственной комиссии, хотя должна была это сделать

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Сделка американской спутниковой корпорации Viasat по покупке европейской Inmarsat может оказаться вне российского правового поля. Viasat должна была получить разрешение на сделку во всех странах, где у Inmarsat есть бизнес, в том числе в России, но с последним возникли сложности, рассказал РБК источник, знакомый с ходом подготовки сделки в России. По его словам, Федеральная антимонопольная служба, куда Viasat направляла ходатайство о приобретении актива еще в начале 2022-го, уведомила компанию о необходимости получения одобрения от правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. Но в отведенные для этого три месяца заявки так и не поступило.

«Согласно процедуре данная сделка подпадает под рассмотрение правительственной комиссии, но компании не подавали заявки, — рассказал РБК еще один источник, близкий к правкомиссии. — Поэтому на данный момент нет решения — ни одобрения, ни отказа». РБК направил запрос в правительство.

Чем занимается Inmarsat

Inmarsat — британская компания спутниковой связи, основанная в 1979 году, первоначально как межгосударственная организация, в которую ранее среди прочих входил СССР через Всесоюзное объединение «Морсвязьспутник» (позже было преобразовано во ФГУП «Морсвязьспутник»). В 1999 году Inmarsat была преобразована в акционерную компанию. Сейчас ее группировка включает 14 спутников, с помощью которых оказываются услуги телефонной связи, передачи данных, передачи сигналов для Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ), сигналов европейской службы широкозонной системы навигационного дополнения EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) и аналогичной американской системы WAAS (Wide Area Augmentation System). Компания также обслуживает авиакомпании, операторов судоходного флота, военных и агентства по оказанию помощи, а также горнодобывающие, логистические, сельскохозяйственные и другой бизнес.

В России Inmarsat присутствует через местного партнера — «Морсвязьспутник», который владеет необходимыми лицензиями и частотами для оказания услуг. Кроме того, в начале 2014 года компания зарегистрировала «дочку» — ООО «Исат Глобал Экспресс», рассчитывая через нее оказывать коммерческие услуги широкополосного доступа в интернет в спутниковом Kа-диапазоне (его, например, также использует оператор Starlink Илона Маска).

Осенью 2021 года Viasat, которая оказывает услуги высокоскоростного доступа в интернет для коммерческих и военных клиентов, объявила о намерении купить Inmarsat, а в конце мая этого года — о закрытии сделки. Акционеры Inmarsat получили в общей сложности $551 млн наличными и около 46,36 млн обыкновенных акций объединенной компании c оговоркой, что ни один из акционеров не получил 10% или более. Ранее, в апреле 2022 года, Inmarsat также выплатила акционерам специальные дивиденды в размере $299 млн, то есть в целом они получили $850 млн. При этом в сообщении Viasat отмечалось, что сделку одобрили регуляторы США, Великобритании и ЕС.

По словам собеседника РБК, знакомого с ходом подготовки сделки в России, Inmarsat заверила ФАС, что после приобретения Viasat Inmarsat намерена продолжать на российском рынке оказывать услуги для ГМССБ, являющейся обязательной в соответствии с Конвенцией Международной морской организации. Однако Viasat и Inmarsat решили ликвидировать «Исат Глобал Экспресс», а такой вопрос необходимо выносить на рассмотрение правкомиссии.

Какие могут быть последствия

Похожие проблемы со сделкой, по словам источника РБК, возникли и в ряде других стран, в частности в Китае. «Для Inmarsat, как компании, взявшей на себя обязательства по поддержке системы при бедствиях, важно глобальное присутствие, — указал собеседник. — Среди других негативных последствий такого правового вакуума, в котором, возможно, окажется компания, — вероятные проблемы с обслуживанием своих абонентов, когда те находятся на территории России, а также потенциальные сложности в будущем при получении лицензий и других разрешений и т.п.».

Представитель Минтранса сообщил, что Inmarsat ранее «проинформировала ФАС о своей ответственности за функционирование ГМССБ в соответствиями с требованиями Конвенции IMO (Международной морской организации. — РБК)». «Таким образом, в настоящее время оказание услуг в системе Inmarsat осуществляется без изменений», — сказал он.

РБК направил запрос в Viasat, Inmarsat и «Морсвязьспутник».

Представитель пресс-службы ФАС сообщил, что, если есть необходимость вынесения сделки на рассмотрение правкомиссии, они уведомляют об этом заявителя, и, если последний не представляет ходатайство и сделка не вынесена на рассмотрение комиссии, «в ее совершении должно быть отказано». «В случае если заявитель все-таки совершил сделку с нарушением законодательства, то такая сделка судом признается ничтожной», — сказал он.

Старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов пояснил, что, если компании не соблюдают порядок согласования сделки, она может быть признана недействительной в судебном порядке по иску ФАС. Ведомство должно будет доказать, что сделка привела или может привести к ограничению конкуренции. «На практике это будет означать, что сделка как бы никогда и не имела место, продажи и покупки не было», — заключил юрист. Именнов считает, что ФАС перенаправила покупателя в правительственную комиссию, из-за того что лица из недружественных государств совершают сделку, направленную на приобретение права собственности на доли/акции в российском юрлице.