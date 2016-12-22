МТС купила билетные сервисы Ponominalu и Ticketland

Компания МТС приобрела сразу двух российских билетных операторов — Ticketland.ru и Ponominalu.ru. Эти сервисы контролируют четверть оборота продаж театральных и концертных билетов в России, так что МТС становится лидером сегмента

Фото: Владислав Шатило / РБК

ПАО «МТС» объявило о приобретении сразу двух билетных операторов: один из участников российской сотовой «большой четверки» стал владельцем 100% ООО «Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс» (МДТЗК; работает под брендом Ticketland.ru) и 78,2% компании Cubichall — 100-процентного владельца ООО «Культурная служба» (бренд — Ponominalu.ru). Об этом говорится в сообщении оператора (есть у РБК).

МДТЗК была оценена в 3,25 млрд руб., продавцами выступил «ряд инвесторов», включая Сергея Солонина и фонд ITech Capital. Как уточнил РБК Солонин, инициатором сделки выступила МТС. Ticketland.ru, по данным этой компании, является одним из крупнейших билетных операторов России в сегментах спектаклей, концертов, мюзиклов и фестивалей, а также одним из лидеров в России по продажам билетов в театры.

Доля 78,2% в компании Cubichall, единственном участнике ООО «Культурная служба», ​ оценивалась исходя из общей стоимости бизнеса 495 млн руб. Ранее этим пакетом владели структуры основателей проекта — Юрия Сосницкого и Викентия Корсунского, а также фонд Buran Venture Capital. Как отмечается в сообщении, у МТС есть опцион на увеличение доли до 100% к концу 2020 года.

Билет в интернет-сегмент

«Приобретая активы, которые контролируют четверть оборота продаж театральных и концертных билетов в России, мы выходим на стабильно растущий рынок с перспективами стать на нем ведущим игроком, — приводятся в сообщении МТС слова вице-президента компании по маркетингу Вячеслава Николаева. — Помимо консолидации нового бизнеса и возможностей увеличения продаж билетов среди абонентов МТС за счет интеграции наших сервисов и экспертизы big data, мы также получаем дополнительные инструменты для маркетинговых активностей, взаимодействия с клиентами и партнерами».

Впервые об интересе МТС к компании Ticketland в конце 2017 года сообщало агентство Reuters. По мнению гендиректора Ticketland Виталия Виноградова, после покупки Ticketland и Ponominalu.ru, МТС может стать крупнейшим участником рынка продажи билетов в России. До совершения сделки лидирующие позиции по объему продаж занимал оператор Кассир.ру, далее за ним следовал Ticketland. «Дальнейшее развитие рынка зависит от ряда факторов, таких как финансовая поддержка государством культуры, рост доходов населения и общая политическая обстановка в стране», — уточняет Виноградов.

По данным портала Statista, в 2017 году в России выручка от продажи электронных билетов в кино, на музыкальные и спортивные мероприятия составила $505 млн. В 2018 году этот показатель должен вырасти до $620 млн, а к 2022 году — до $1,11 млрд. При этом крупнейшим в России является сегмент продажи билетов на музыкальные мероприятия.

Объем крупнейшего в мире билетного рынка, американского, составил в 2017 году $10,6 млрд, к 2022 году он, по прогнозам, увеличится до $16,76 млрд.

Диверсифицируя бизнес

Для МТС это не первая попытка диверсифицировать бизнес. В октябре 2017 года оператор объявил, что выходит на рынок дополнительного образования и будет предлагать курсы своего корпоративного университета другим компаниям. Как говорил источник РБК, близкий к МТС, компания рассчитывала зарабатывать на обучении «сотни миллионов рублей в год».

По словам аналитика Райффайзенбанка Сергея Либина, приобретение МТС билетных проектов еще раз подтверждает тенденцию диверсификации на телекоммуникационном рынке. «Сейчас все операторы пытаются заработать на дополнительных услугах, особенно в сфере интернета. Например, МТС недавно приобрела киберспортивный клуб Gambit Esports, «МегаФон» купил Mail.Ru Group», — отметил Либин. Темпы роста сегмента традиционных телеком-услуг замедляются, и каждая компания пытается выйти за его пределы, добавил он.

Ticketland в 2017 году заняла 20-е место в рейтинге крупнейших интернет-компаний в России журнала Forbes со стоимостью $84,2 млн. Сайтом проекта пользуются 10 млн пользователей в год. Mail.Ru Group занимает второе место в этом рейтинге, стоимость компании оценивается в $4 млрд. «МегаФон» в начале 2017 года приобрел 15,2% обыкновенных (63,8% голосующих) акций Mail.Ru Group за $740 млн.

«Сделка вряд ли окажет существенное влияние на МТС, скорее она имеет значение с точки зрения развития собственной «экосистемы» различных сервисов и увеличения бизнеса компании вне рынка телекоммуникаций, — указал аналитик «Открытие Капитал» Александр Венгранович. — Возможно, покупка положительно скажется на Ticketland и Ponominalu.ru, но лишь в случае, если МТС позволит им сохранять свою автономность».

По итогам третьего квартала 2017 года (последние данные) выручка МТС выросла на 2,1% по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 года и достигла 114,6 млрд руб. По прогнозу МТС, за весь 2017 год темп роста выручки составит 0–2%.