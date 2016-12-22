Депутаты предложили блокировать соцсети и мессенджеры за фейки

Новый законопроект об ответственности соцсетей предлагает возможность их блокировки за отказ удалять противоправную информацию. Так как блокировка страниц технически невозможна, Роскомнадзору придется блокировать сами ресурсы

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Новая версия законопроекта об ответственности социальных сетей и мессенджеров за контент предусматривает возможность их блокировки в случае отказа от удаления информации, признанной противоправной. Это следует из текста доработанного документа, который перевнесли в Госдуму депутаты от «Единой России» Сергей Боярский и Андрей Альшевских. Прежняя версия законопроекта предусматривала штрафы за отказ от удаления информации, нарушающей российское законодательство.

Последняя версия поправок предлагает обязать владельцев публичных сетей (под приведенное в проекте определение подходят соцсети, мессенджеры, форумы и др.), чья аудитория в России составляет более 100 тыс. человек в сутки, создать на территории страны представительства; в течение суток ограничивать доступ или удалять информацию по заявлению пользователя в случае, если она «явно направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, и иную информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность».

Если социальная сеть или мессенджер не отреагируют на жалобы пользователя, Роскомнадзор направит им требование устранить нарушения в течение 24 часов. В противном случае ресурс может быть оштрафован. При повторном нарушении Роскомнадзор обратится в суд с требованием ограничить доступ к информации.

Кроме того, владелец публичной сети обязан не допускать использование своего ресурса «в целях сокрытия или фальсификации общественно значимых сведений, распространения недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, а также распространения информации с нарушением законодательства России». Если ресурс не удалит такую информацию, уполномоченные госорганы вправе обратиться в Роскомнадзор с требованием заблокировать эту информацию. К требованию они должны будут приложить решение суда или органа власти (правом внесудебной блокировки в России обладают Роскомнадзор, Федеральная налоговая служба, Генпрокуратура и др.). Роскомнадзор должен будет уведомить ресурс о необходимости удалить информацию, если сеть не сделает этого, ведомство должно заблокировать ее в течение 24 часов.

Учитывая, что большинство популярных соцсетей и мессенджеров используют протокол HTTPS (например, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Telegram, «Одноклассники» и др.) и в них нельзя блокировать отдельные страницы, это может означать блокировку всего ресурса.

В законопроекте не приводится список ресурсов, на которые он будет распространяться. Однако оговаривается, что владельцы соцсетей и мессенджеров должны будут по требованию Роскомнадзора устанавливать специальную программу для определения количества пользователей. Наконец, они будут обязаны идентифицировать своих пользователей с помощью номера мобильного телефона.

В случае одобрения поправки вступят в силу с 1 июля 2018 года.

По данным Mediascope, в топ-20 интернет-проектов по посещаемости в России входит несколько соцсетей: «ВКонтакте» (17,9 млн посетителей в среднем в день на десктопах в феврале), «Одноклассники» (9,78 млн), Facebook (3,5 млн), Instagram (2,2 млн), Twitter (1,2 млн), LiveJournal (1,185 млн).

Первый вариант документа был внесен в Госдуму в июле 2017 года и предлагал обязать удалять информацию социальные сети и ​мессенджеры, чья аудитория превышает 2 млн человек в России. За нарушение этих норм предлагалось ввести штраф в размере от 3 млн до 5 млн руб. для физлиц и от 30 млн до 50 млн — для юрлиц.

Предыдущую версию проекта критиковала Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). В ее отзыве говорилось, что уже принятое законодательство позволяет реализовать задачи, которые ставят перед собой авторы проекта; принятие законопроекта повлечет за собой увеличение издержек для отечественных сервисов. Отзывы на новую версию законопроекта его авторы принимают до понедельника, 9 апреля.