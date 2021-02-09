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Эксперты заявили о падении продаж наркотиков из-за пандемии

Эксперты рассказали о сокращении в четыре раза числа жалоб на сообщения о наркотиках в социальных сетях в прошлом году. Из-за пандемии и связанных с ней ограничений наркотики стало сложнее доставлять в страну и продавать
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В 2020 году число противоправных сообщений в социальных сетях, связанных с реализацией наркотиков, сократилось в четыре раза из-за пандемии и самоизоляции. Об этом сообщил координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев, выступая на форуме Cybersecurity Day 2021, передает корреспондент РБК.

«Кладмены (наркокурьеры. — РБК) были вынуждены сидеть по домам, потому что на пустых улицах при отсутствии цифровых пропусков вероятность их «принятия» (задержания правоохранительными органами. — РБК) была 100-процентная», — рассказал он.

Как пояснил в разговоре с РБК Парфентьев, вывод сделан на основе снижения числа жалоб, которые поступали на горячую линию центра в прошлом году. Абсолютное количество жалоб он не раскрыл.

Что такое Центр безопасного интернета

Российский Центр безопасного интернета создан в 2008 году (ранее назывался «Национальный узел Интернет-безопасности в России»). Исследует актуальные интернет-угрозы и помогает пресекать их в отношении пользователей. Является уполномоченным российским членом Европейской сети Центров безопасного Интернета (Insafe), действующей в рамках Safer Internet Programme Европейской Комиссии и объединяющей национальные Центры безопасного Интернета стран ЕС и России.

«Распространителям наркотиков в пандемию стало плохо. В отличие от доставки той же детской порнографии, на этом рынке всегда будет присутствовать офлайн-составляющая, так как вещество нужно доставить. В условиях тотального исчезновения людей с улиц кладмен будет очень заметен, даже имея цифровой пропуск. Поэтому несмотря на наличие интереса к таким веществам у соответствующей аудитории, число доставок уменьшилось, так как это стало слишком рискованно», — рассказал Парфентьев.

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Фото:МВД России

Он дополнил, что во всех случаях выявления такого контента и подтверждения его противоправности эти сообщения удалялись, причем, как правило, самими интернет-ресурсами.

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«После того как мы получили жалобу, наши независимые специалисты решают, действительно ли контент, отправленный пользователем, является противоправным. Если да, то мы принимаем меры. Как правило, это меры саморегулирования интернет-ресурсов, регуляторные меры используются в последнюю очередь», — рассказал он.

В середине апреля из-за резкого роста новых случаев заболеваний коронавирусом власти в Москве и Подмосковье ввели систему цифровых пропусков. Их должны были получать все, кто выходил из дома дальше чем в соседний продуктовый магазин, аптеку или на прогулку с домашним животным. Для получения пропуска нужно было зарегистрироваться в специальном приложении, внести в него свои паспортные данные и указывать причину выхода из дома. В столице пропускной режим был отменен с 11 мая, а в Подмосковье — чуть позже. Однако в середине октября в связи с ростом случаев заражения власти Москвы ввели необходимость получать специальные QR-коды для посещения клубов и баров — если у кого-то из посетителей заведения впоследствии выявят COVID-19, всем, кто был с ним в одно время в том же месте, сообщат об угрозе заражения и предложат сдать тест на коронавирус.

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Фото:МВД России

В конце весны ООН констатировала, что всемирный карантин из-за коронавируса подорвал наркоторговлю, но предупреждала, что ситуация может измениться, сообщала Би-би-си со ссылкой на доклад организации. Перекрытые границы и нарушение авиасообщения привели к перекрытию путей доставки и осложнению розничной торговли наркотиками. Однако экономический кризис может подстегнуть производство наркотических и психотропных веществ и сделает нелегальный бизнес привлекательным для многих оказавшихся за чертой бедности людей, предупреждало Управление ООН по наркотикам и преступности. Докладчики приводили в пример опыт финансового кризиса 2008 года, когда страны урезали бюджеты на борьбу с наркоторговлей и потребление наркотиков выросло и сместилось в сторону более дешевых субстанций. Во многих странах мира ООН отметила дефицит некоторых классов наркотических веществ, рост цен, снижение качества и переход потребителей на синтетические наркотики или заместительную терапию.

В России количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в 2020 году снизилось на 3%, цитирует ТАСС слова председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева. Вместе с тем за последние пять лет показатель сократился на 27%, сообщил Лебедев. Согласно опубликованным ранее материалам расширенной коллегии ГУ МВД по Москве, всего в столице было зарегистрировано более 13 тыс. наркопреступлений в 2020 году, изъято около 730 кг наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ.

Оценок объема российского рынка наркотиков нет, но издание «Проект» оценило объем сделок по продаже наркотиков только на одной из площадок в даркнете, ориентированной на российских пользователей, в 64,7 млрд руб. с 2016 по 2019 год.

Автор
Владислав Скобелев
наркотики интернет коронавирус ограничения
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