Эксперты заявили о падении продаж наркотиков из-за пандемии

Эксперты рассказали о сокращении в четыре раза числа жалоб на сообщения о наркотиках в социальных сетях в прошлом году. Из-за пандемии и связанных с ней ограничений наркотики стало сложнее доставлять в страну и продавать

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В 2020 году число противоправных сообщений в социальных сетях, связанных с реализацией наркотиков, сократилось в четыре раза из-за пандемии и самоизоляции. Об этом сообщил координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев, выступая на форуме Cybersecurity Day 2021, передает корреспондент РБК.

«Кладмены (наркокурьеры. — РБК) были вынуждены сидеть по домам, потому что на пустых улицах при отсутствии цифровых пропусков вероятность их «принятия» (задержания правоохранительными органами. — РБК) была 100-процентная», — рассказал он.

Как пояснил в разговоре с РБК Парфентьев, вывод сделан на основе снижения числа жалоб, которые поступали на горячую линию центра в прошлом году. Абсолютное количество жалоб он не раскрыл.

Что такое Центр безопасного интернета Российский Центр безопасного интернета создан в 2008 году (ранее назывался «Национальный узел Интернет-безопасности в России»). Исследует актуальные интернет-угрозы и помогает пресекать их в отношении пользователей. Является уполномоченным российским членом Европейской сети Центров безопасного Интернета (Insafe), действующей в рамках Safer Internet Programme Европейской Комиссии и объединяющей национальные Центры безопасного Интернета стран ЕС и России.

«Распространителям наркотиков в пандемию стало плохо. В отличие от доставки той же детской порнографии, на этом рынке всегда будет присутствовать офлайн-составляющая, так как вещество нужно доставить. В условиях тотального исчезновения людей с улиц кладмен будет очень заметен, даже имея цифровой пропуск. Поэтому несмотря на наличие интереса к таким веществам у соответствующей аудитории, число доставок уменьшилось, так как это стало слишком рискованно», — рассказал Парфентьев.