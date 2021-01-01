МВД изъяло более тонны синтетических наркотиков в нескольких регионах

Фото: МВД России

Сотрудники МВД изъяли более тонны синтетических наркотиков у одного из крупнейших поставщиков в России, сообщило «МВД Медиа».

Наркотики производили в Москве, Подмосковье и Ивановской области, а затем оптом сбывали в другие российские регионы. По версии следствия, этим занималась международная преступная группа. Наркотики в трех подпольных лабораториях производили граждане Украины, а заказчиками, фасовщиками и курьерами, которые развозили на автомобилях оптовые партии, оказались граждане Молдавии и России.

Наркотики продавали с помощью магазина, созданного в теневом сегменте интернета, сообщили в МВД. Вещества передавали через тайники-закладки, общение шло в интернет-мессенджерах.

Следственный департамент МВД завел уголовное дело по ст. 210 УК (организация преступного сообщества или участие в нем) против четырех предполагаемых руководителей и 14 участников преступного сообщества. Кроме того, к деятельности преступной группировки оказались причастны еще десять граждан России и Украины, шестеро из которых сбывали товар с помощью интернет-магазина во Владимирской области. Всех их заключили под стражу, а уголовные дела объединили.