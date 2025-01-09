ТНТ вошел в тройку лидеров новогоднего эфира

ТНТ обошел СТС по популярности в новогоднюю ночь и попал в тройку самых востребованных каналов 31 декабря. По итогам 2024 года лидерами стали «Россия 1», НТВ и «Пятый канал», но в «Первом» выразили несогласие с данными Mediascope

Фото: Евгения Новоженина / ТАСС

Телеканал ТНТ вошел в топ-3 самых популярных вещателей в Новый год, заняв место своего главного конкурента — СТС. Это следует из подсчетов единого измерителя телеаудитории Mediascope, выполненных по запросу РБК. Аудитория ТНТ 31 декабря 2024 года составила 2,8 млн человек против 2,2 млн годом ранее и 1,7 млн в 2022-ом — тогда вещатель занимал лишь пятое место в общем рейтинге.

Как считали Данные Mediascope учитывают телеаудиторию старше 4 лет по всем городам России. В аналитику включены домашний и дачный просмотры. По запросу РБК Mediascope посчитал статистику по двум периодам — полные 2024, 2023 и 2022 год и отдельно взятый эфир за 31 декабря тех же лет. Специфика телеизмерений такова, что под эфирными сутками подразумевается период с 5:00 31 декабря по 4:59 1 января: таким образом, показатели отражают аудиторию каналов в том числе в новогоднюю ночь. Статистика телесмотрения представляет собой три ключевых показателя: Аудитория — количество человек, смотревших телеканал в среднем за анализируемый период. Рейтинг — отношение смотревших телеканал ко всему населению России старше 4 лет. Доля — процент смотревших телеканал в среднем за анализируемый период от всех тех, у кого на тот момент был включен телевизор.

Новогодняя сетка вещания ТНТ включала спецвыпуск Comedy Club и линейку авторских комедий — пародий на советскую классику: «Самоирония судьбы», «Иван Васильевич меняет все» и «Небриллиантовая рука». На СТС же практически весь день шло шоу «Уральские пельмени», в том числе новогодний спецвыпуск.

Лидерство по итогам Нового года сохранил флагман госхолдинга ВГТРК — «Россия 1». При этом его аудитория год к году снизилась с 7,3 млн зрителей до 6, 8 млн, рейтинг — с 5,4% до 5%, доля — с 22,6% до 21,3%. На втором месте остался «Первый канал». Его показатели год к году, наоборот, выросли: аудитория — с 4,5 млн до 4,6 млн, рейтинг — с 3,3% до 3,4%, доля — с 13,7% до 14,6%.

Замыкавший тройку лидеров по итогам новогоднего эфира 2023 года СТС в этот раз опустился на 4-ю позицию. Его аудитория снизилась с 2,7 млн до 2,3 млн, рейтинг составил 1,7% (минус 0,3 процентных пункта год к году), доля — 7,4% (минус 0,8 п.п. год к году).

Полный топ-10 за новогодний эфир 2024 года выглядит следующим образом: «Россия 1», «Первый» ТНТ, СТС, НТВ, «Рен-ТВ», «Пятый канал», «ТВ Центр», «Карусель» и «Домашний». Суммарно их смотрели 23,9 млн телезрителей. Этот показатель в последние годы снижается. В 2023-м он составлял 24,5 млн, в 2022-ом — 25 млн. При этом доля зрителей у каналов-лидеров относительно всех телевещателей в этом году незначительно, но увеличилась с 75,3% до 75,5%.

Как россияне смотрели телевизор в 2024 году

Самым востребованным телеканалом по итогам полного 2024 года осталась «Россия 1», следует из данных Mediascope. При этом его показатели относительно 2023-его снизились. Аудитория в абсолютном выражении — сократилась с 2,8 млн человек до 2,6 млн человек, рейтинг — с 2,1% до 1,9%, доля — с 14,5% до 14%. Второе место удерживает НТВ: его аудитория также снизилась с 1,9 млн до 1,7 млн, рейтинг — с 1,4% до 1,3%, доля — с 9,7% до 9,5%. Замыкает тройку лидеров «Пятый канал» с аудиторией 1,4 млн, рейтингом 1% и долей — 7,7%.

Самой популярной телепередачей в 2024 году традиционно стало новогоднее обращение президента России Владимира Путина. На «Первом канале» его смотрели 19,6 млн зрителей, еще 16,8 млн — на «России 1». На третьем месте в рейтинге программ — показанная «Первым каналом» церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены 9 мая, аудитория которой достигла 14,1 млн. Далее следуют показ 1 января 2024 года фильма «Чебурашка» на «России 1», который смотрели 13,9 млн зрителей, и прошлогодний «Голубой огонек на Шаболовке» (также 13,9 млн).

Как оценивают результаты года вещатели

Александр Жаров, глава холдинга «Газпром-Медиа» (владеет ТНТ, НТВ и рядом других вещателей), комментируя статистику Mediascope, заявил, что «высоко оценивает результаты работы в 2024 году». Отдельно он отметил ТНТ, который в «новогодней битве» вышел на третье место. «Холдинг сохраняет лидерство в аудитории от 14-и до 44-х лет, НТВ удерживает вторую позицию в своей целевой аудитории старше 18 лет», — добавил Жаров.

В пресс-службе НТВ отметили, что вещатель «третий год подряд занимает уверенное 2-е место среди всех телеканалов России». В эфир НТВ за год вышло 40 премьерных сериалов, из них 30% — франшизы. «Средняя доля остросюжетных новинок составила 12,6% среди зрителей старше 18 лет, доля франшиз канала — 13,2%, — отметили в пресс-службе НТВ. — Средняя доля новостного вещания в той же аудитории составила 10,7%».

Национальная медиа группа (НМГ) — один из крупнейших в России медиахолдингов, владеющих в том числе «Рен-ТВ», «Пятым», СТС и долей в «Первом» — по результатам 2024 года сохранила «уверенное лидерство» с общей долей 25%, «увеличив разрыв с другими участниками рынка», прокомментировал статистику представитель НМГ. Особенно заметный рост показали «Пятый» и «Рен-ТВ», констатируют в холдинге. «Рен-ТВ» сделал ставку на развитие информационно- познавательного контента, расширив производство в этом направлении, а детективные сериалы «Пятого» считаются одной из лучших детективных линеек в стране», — отмечают в пресс-службе НМГ.

РБК направил запрос в пресс-службу ВГТРК.

Почему «Первый канал» не согласен с Mediascope «Первый канал» не считает данные Mediascope репрезентативными и никогда не доверял им — вне зависимости от места, которое занимал по их «результатам». Долгое время эта система показывала «Первому каналу» исключительно лидерство, что не мешало нам методично доказывать кривизну и недостоверность панели, вредную и опасную для всей индустрии. Сожалеем, что индустрия так и не нашла в себе силы от этой архаичной системы отказаться. Измеритель пользуется методикой 90-х и предлагает аудитории, живущей в 2025-м, поверить в истинность своих данных. Пиплметры (устройства, с помощью которых Mediascope осуществляет измерения телеаудитории — РБК.), обладателям которых нужно отмечаться, входя и выходя из комнаты, могут, наверное, отражать смотрение самых старательных старушек, но ничего не говорят о том, что, где и на каких платформах смотрит активное население огромной страны. В конце декабря ВЦИОМ опубликовал данные по медиа, они разительно отличаются от данных Mediascope, и статус главного канала страны, согласно им, по-прежнему и с заметным отрывом принадлежит «Первому каналу».