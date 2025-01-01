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Новый год 2025 ,  
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Жители нескольких регионов России наблюдали северное сияние в Новый год

Сюжет
Новый год 2025

Ласанен, Республика Карелия
Енисейск
Красноярск
Дубна, Московская область
Омск
Тверская область
Калининский, Кемеровская область
Михайловское, Ярославская область
Луковецкий, Архангельская область
Под Красноярском
Нижегородская область
Ласанен, Республика Карелия
Енисейск
Красноярск
Дубна, Московская область
Омск
Тверская область
Калининский, Кемеровская область
Михайловское, Ярославская область
Луковецкий, Архангельская область
Под Красноярском
Нижегородская область
Ласанен, Республика Карелия
(Фото: Алина Свиридова)
Енисейск
(Фото: Астрономия в Енисейске)
Красноярск
(Фото: Наталья Слюсарь)
Дубна, Московская область
(Фото: Татьяна Бертова)
Омск
(Фото: Марина Показаченко)
Тверская область
(Фото: Сергей Данилов)
Калининский, Кемеровская область
(Фото: Александр Самарин)
Михайловское, Ярославская область
(Фото: Оксана Кошкина)
Луковецкий, Архангельская область
(Фото: Марина Ковалёва)
Под Красноярском
(Фото: Маша Наумченкова)
Нижегородская область
(Фото: Елена Мочалина)

В нескольких российских регионах в новогоднюю ночь видели северное сияние. Его смогли наблюдать в Карелии, Нижегородской, Ярославской, Омской, Архангельской, Тверской и Московской областях, а также в Красноярском крае.

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