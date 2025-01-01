Жители нескольких регионов России наблюдали северное сияние в Новый год

Ласанен, Республика Карелия (Фото: Алина Свиридова) Енисейск (Фото: Астрономия в Енисейске) Красноярск (Фото: Наталья Слюсарь) Дубна, Московская область (Фото: Татьяна Бертова) Омск (Фото: Марина Показаченко) Тверская область (Фото: Сергей Данилов) Калининский, Кемеровская область (Фото: Александр Самарин) Михайловское, Ярославская область (Фото: Оксана Кошкина) Луковецкий, Архангельская область (Фото: Марина Ковалёва) Под Красноярском (Фото: Маша Наумченкова) Нижегородская область (Фото: Елена Мочалина)

В нескольких российских регионах в новогоднюю ночь видели северное сияние. Его смогли наблюдать в Карелии, Нижегородской, Ярославской, Омской, Архангельской, Тверской и Московской областях, а также в Красноярском крае.